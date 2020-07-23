Оля Цибульская рассказала, как с помощью одного фото стала известной: Не было права на ошибку

23 июля 2020 15:40 Юлия Крутиева
Оля Цибульская рассказала, как с помощью одного фото стала известной: Не было права на ошибку
Певица Оля Цибульская
пресс-служба

Певица Оля Цибульская взорвала сеть архивной фотографией.

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Вынужденная творческая пауза из-за пандемии коронавируса заставила украинских знаменитостей активизировать свою активность в социальных сетях. Многие стали чаще публиковать в своей ленте увлекательные посты и фотографии, другие запустили целые марафоны с прямыми эфирами, а кто-то окунулся в ностальгию. 

Среди последних оказалась Оля Цибульская. В своем Инстаграм самая поющая ведущая решила показать публике, как выглядел ее первый сценический костюм.

Цибульская опубликовала фотографию, на которой предстала на фоне ковра в черных ультрамодных колготках в сеточку, розовом мини-платье и полусапожках.

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Именно этот образ стал судьбоносным в карьере Оли. Она выбрала его для прохождения кастинга. Тогда звезду утвердили на роль ведущей прямых эфиров на одном из телеканалов в Будапеште.

Якби не було цього фото - я би не потрапила на телебачення. Це мій перший КИЇВСЬКИЙ сценічний костюм. Сукню я купила на Привокзальному ринку, ультрамодні колготки в сіткочку - на базарі, а рожеві туфлі - за останні гроші на Троєщині. Тоді ця "зйомка" була вирішальною в моїй кар'єрі. Я надсилала її в агенцію, яка шукала нові обличчя для телешоу в Будапешті, - пишет Цибульская. - В мене було рівно 36 шансів - стільки, скільки кадрів на плівці фотоапарату. А от права на помилку не було, бо не було.. фотошопу. Ні ретуші, ні фільтрів, ні пресетів (звучить як фільм жахів). Тільки я, моя віра в себе і килим. Кастинг я таки пройшла. І на тому телеканалі в Будапешті сама вела прямі ефіри. Сьогодні розгрібала шафу перед приходом стиліста, знайшла фотку і розчулилася. Дівчата, можливо реально все. Поки є ти, твоя віра в себе і улюблені рожеві туфлі.

Напомним,  

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