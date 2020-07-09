Осторожно, коронавирус: ТОП-4 самых грязных предмета в супермаркете

9 июля 2020 23:00 Алла Лысак
Осторожно, коронавирус: ТОП-4 самых грязных предмета в супермаркете
Осторожно, коронавирус: ТОП-4 самых грязных предмета в супермаркете
pixabay.com

Во время пандемии коронавируса супермаркеты становятся опасными для нашего здоровья.

Во время визита в продуктовый супермаркет или магазин с самообслуживанием используйте одноразовые перчатки или антисептики, поскольку в магазинах есть предметы, которые являются активными накопителями бактерий и вирусов.

Ручки корзин и тележек 

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Ежедневно за них берутся сотни людей, что существенно повышает риск столкнуться с коронавирусом или менее опасными вирусами.

Испанские ученые еще до начала пандемии выяснили, что около 50% ручек в супермаркетах страны поражены энтеробактериями (у людей с ослабленным иммунитетом они могут вызывать инфекции желудочно-кишечного тракта, мочеполовой системы и легких).

Двери и ручки холодильников

Холодильники и морозильные камеры, где хранятся напитки, мясо и замороженные продукты, тоже очень популярные среди покупателей. 

На одной ручке холодильной камеры ученые обнаружили 33 000 бактерий. 

Сумки для покупок

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Если вы тоже отказались от одноразовых пакетов в пользу сумок из ткани многоразового использования, не забывайте их регулярно стирать. В идеале сумку следует погрузить в концентрированный мыльный раствор.

 Делать это медики советуют после каждого посещения супермаркета. 

Упаковки замороженных продуктов

Проверяйте, упакованы ли замороженные продукты герметично. Если они протекают, очень вероятно, что внутрь уже попали болезнетворные бактерии. 

Напомним,

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