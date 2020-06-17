Мутация коронавируса усложнила медикам задачу
17 июня 2020 09:30
Алла Лысак
Мутация коронавируса усложнила медикам задачу
pixabay.com
Новый штамм вируса COVID-19 способен проникать в организм человека гораздо быстрее.
Как сообщается в статье, опубликованной в научной библиотеке bioRxiv, мутация встречается примерно у 50% известных человечеству разновидностей коронавируса.
Изменения в строении COVID-19 позволили ему заражать человека быстрее, этот процесс ускорился в 2,5 – 8 раз.
В ходе эксперимента ученые обнаружили более высокую степень присутствия вируса в легких, печени и кишечнике.
Кроме того, иммунная система реагировала на вирус медленнее. Несмотря на то, что мутация была предсказана, фактическая ее реализация сделала борьбу с коронавирусом еще более изнурительной. Уже сейчас ученые знают, что мутировавший коронавирус имеет более высокую степень заразности и будет распространяться быстрее.
Напомним,