Мутация коронавируса усложнила медикам задачу

17 июня 2020 09:30 Алла Лысак
Мутация коронавируса усложнила медикам задачу
Мутация коронавируса усложнила медикам задачу
pixabay.com

Новый штамм вируса COVID-19 способен проникать в организм человека гораздо быстрее.

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Как сообщается в статье, опубликованной в научной библиотеке bioRxiv, мутация встречается примерно у 50% известных человечеству разновидностей коронавируса.

Изменения в строении COVID-19 позволили ему заражать человека быстрее, этот процесс ускорился в 2,5 – 8 раз. 

В ходе эксперимента ученые обнаружили более высокую степень присутствия вируса в легких, печени и кишечнике.

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Кроме того, иммунная система реагировала на вирус медленнее. Несмотря на то, что мутация была предсказана, фактическая ее реализация сделала борьбу с коронавирусом еще более изнурительной. Уже сейчас ученые знают, что мутировавший коронавирус имеет более высокую степень заразности и будет распространяться быстрее.

Напомним,

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