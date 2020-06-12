Коронавирус подкинул ученым загадку на миллион
Врачи не понимают, почему родственники больного коронавирусом человека, живущие с ним под одной крышей, не заражаются COVID-19.
Однако врачи регулярно сталкиваются с обратной ситуацией: во время тестирования оказывается, что ни один родственник не подхватил COVID-19.
Ученые пока не могут понять, почему так происходит.
Они подозревают, что дело может быть в генетической особенности белка, отвечающего за проникновение вируса в клетки человека.
Коронавирус является очень коварным заболеванием, первым делом человек ощущает температуру, слабость, ломоту, полный набор классических простудных симптомов. Но затем они сходят на нет, кажется, что болезнь отступила. И именно в это время у некоторых пациентов развивается пневмония и тяжелые осложнения.
При появлении одышки, ощущения нехватки воздуха обратитесь к врачу.
Напомним,