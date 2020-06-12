Коронавирус подкинул ученым загадку на миллион

Врачи не понимают, почему родственники больного коронавирусом человека, живущие с ним под одной крышей, не заражаются COVID-19.

Коронавирус передается контактно-бытовым путем, поэтому заражение людей, проживающих совместно с больным человеком, является фактически неизбежным.

Однако врачи регулярно сталкиваются с обратной ситуацией: во время тестирования оказывается, что ни один родственник не подхватил COVID-19.

Ученые пока не могут понять, почему так происходит.

Они подозревают, что дело может быть в генетической особенности белка, отвечающего за проникновение вируса в клетки человека.

Кроме того, ученые напомнили о трех факторах, которые усугубляют течение коронавируса — это ожирение, сахарный диабет любого типа и сердечно-сосудистые заболевания.

Коронавирус является очень коварным заболеванием, первым делом человек ощущает температуру, слабость, ломоту, полный набор классических простудных симптомов. Но затем они сходят на нет, кажется, что болезнь отступила. И именно в это время у некоторых пациентов развивается пневмония и тяжелые осложнения.

При появлении одышки, ощущения нехватки воздуха обратитесь к врачу.

Напомним,