Коронавирус подкинул ученым загадку на миллион

12 июня 2020 23:00 Алла Лысак
Коронавирус подкинул ученым загадку на миллион
Коронавирус подкинул ученым загадку на миллион
pixabay.com

Врачи не понимают, почему родственники больного коронавирусом человека, живущие с ним под одной крышей, не заражаются COVID-19.

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Коронавирус передается контактно-бытовым путем, поэтому заражение людей, проживающих совместно с больным человеком, является фактически неизбежным. 

Однако врачи регулярно сталкиваются с обратной ситуацией: во время тестирования оказывается, что ни один родственник не подхватил COVID-19.

Ученые пока не могут понять, почему так происходит.

Они подозревают, что дело может быть в генетической особенности белка, отвечающего за проникновение вируса в клетки человека.

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Кроме того, ученые напомнили о трех факторах, которые усугубляют течение коронавируса  — это ожирение, сахарный диабет любого типа и сердечно-сосудистые заболевания. 

Коронавирус является очень коварным заболеванием, первым делом человек ощущает температуру, слабость, ломоту, полный набор классических простудных симптомов. Но затем они сходят на нет, кажется, что болезнь отступила. И именно в это время у некоторых пациентов развивается пневмония и тяжелые осложнения.

При появлении одышки, ощущения нехватки воздуха обратитесь к врачу. 

Напомним,

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