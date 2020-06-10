ТОП-5 вопросов о вакцине от коронавируса, которые задают все
Медики всего мира сосредоточились на разработке вакцины от коронавируса (COVID-19).
Кто разрабатывает вакцину от коронавируса?коронавируса, спровоцировавшего пандемию.
По информации Всемирной организации здравоохранения, на той или иной стадии разработки находятся 120 вакцин.
- 10 прошли испытания на людях.
Самые перспективные образцы разрабатываются в США, Китае и Великобритании.
Больше всего разновидностей создали именно в КНР (5 шт), в США сообщили о 4 потенциально перспективных образцах.
Можно ли ускорить процесс разработки вакцины?
Врачи делают все, что возможно, но вакцина в любом случае должна пройти многочисленные испытания.
Однако даже небольшая возможность доставить вакцину к пациентам раньше стоит такого риска, считают разработчики.
На ком испытывают вакцины от коронавируса?
Вакцины испытываются исключительно на добровольцах и с выплатой финансового вознаграждения. Первым добровольцем в США стал обычный человек, Нил Браунинг, работающий сетевым инженером в Вашингтоне.
В первом этапе тестирования приняли участие 45 человек, все они были носителями коронавируса.
Сколько будет стоит вакцина от COVID-19?
А если вакцина не будет эффективной?
Гарантий, что вакцина будет создана и сможет побороть коронавирус, к сожалению, нет. Но медики настроены весьма оптимистично.
Для разработки вакцины привлекли лучших специалистов со всего мира, нет оснований думать, что результат столь масштабной работы будет нулевым.
Напомним,