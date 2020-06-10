ТОП-5 вопросов о вакцине от коронавируса, которые задают все

10 июня 2020 23:00 Алла Лысак
ТОП-5 вопросов о вакцине от коронавируса, которые задают все
Гонка на выживание: ТОП-10 вакцин от коронавируса, которые создаются прямо сейчас
pixabay.com

Медики всего мира сосредоточились на разработке вакцины от коронавируса (COVID-19).

Кто разрабатывает вакцину от коронавируса?

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Прямо сейчас десятки исследовательских групп в разных уголках мира работают над вакциной от коронавируса, спровоцировавшего пандемию.

По информации Всемирной организации здравоохранения, на той или иной стадии разработки находятся 120 вакцин.

  •  10 прошли испытания на людях.

Самые перспективные образцы разрабатываются в США, Китае и Великобритании.

Больше всего разновидностей создали именно в КНР (5 шт), в США сообщили о 4 потенциально перспективных образцах. 

Можно ли ускорить процесс разработки вакцины?

Врачи делают все, что возможно, но вакцина в любом случае должна пройти многочисленные испытания.

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Чтобы ускорить процесс создания лекарства, ученые из США планируют запустить массовое производство образцов одновременно с последним этапом клинических испытаний. Это рискованно с точки зрения коммерции, ведь если возникнут проблемы, всю продукцию придется выбросить.

Однако даже небольшая возможность доставить вакцину к пациентам раньше стоит такого риска, считают разработчики. 

Гонка на выживание: ТОП-10 вакцин от коронавируса, которые создаются прямо сейчас / pixabay.com

На ком испытывают вакцины от коронавируса?

Вакцины испытываются исключительно на добровольцах и с выплатой финансового вознаграждения. Первым добровольцем в США стал обычный человек, Нил Браунинг, работающий сетевым инженером в Вашингтоне. 

В первом этапе тестирования приняли участие 45 человек, все они были носителями коронавируса. 

Сколько будет стоит вакцина от COVID-19?

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С большой долей вероятности вакцина будет продаваться по себестоимости, то есть без прибыли для фармацевтических компаний. Уже на сегодняшний день разработчики вакцин получили более 4,5 миллиарда долларов благотворительных взносов.

Гонка на выживание: ТОП-10 вакцин от коронавируса, которые создаются прямо сейчас / pixabay.com

А если вакцина не будет эффективной?

Гарантий, что вакцина будет создана и сможет побороть коронавирус, к сожалению, нет. Но медики настроены весьма оптимистично. 

Для разработки вакцины привлекли лучших специалистов со всего мира, нет оснований думать, что результат столь масштабной работы будет нулевым.

Напомним,

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