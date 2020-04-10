Ученые сообщили о прорыве в разработке вакцины от коронавируса
10 апреля 2020 23:00
Ученые сообщили о прорыве в разработке вакцины от коронавируса
pixabay.com
Ученые из Кливленда (Австралия) готовятся провести испытания вакцины с живым болезнетворным организмом.
вакцины против COVID-19, сообщает Daily Mail.
В ходе испытания мы будем использовать живой вирус, то сам процесс необходимо провести в учреждениях по биологической безопасности. Мы выбрали Нидерланды, поскольку работаем с ними уже много лет и надеемся, что все удастся сделать быстро!
– отметил руководитель программы вакцинации доктор Кит Чаппелл.
Основой нашей вакцины станет белок, аналогичный с тем, что находится на поверхности возбудителя болезни. Этот белок будет вызывать иммунную реакцию, способную защитить человека от коронавируса.
Напомним,