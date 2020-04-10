Ученые сообщили о прорыве в разработке вакцины от коронавируса

10 апреля 2020 23:00 Алла Лысак
Ученые сообщили о прорыве в разработке вакцины от коронавируса
Ученые сообщили о прорыве в разработке вакцины от коронавируса
pixabay.com

Ученые из Кливленда (Австралия) готовятся провести испытания вакцины с живым болезнетворным организмом.

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Австралийские ученые совместно с центром биологической безопасности в Нидерландах проведут доклинические испытания вакцины против COVID-19, сообщает Daily Mail. 

В ходе испытания мы будем использовать живой вирус, то сам процесс необходимо провести в учреждениях по биологической безопасности. Мы выбрали Нидерланды, поскольку работаем с ними уже много лет и надеемся, что все удастся сделать быстро!

 – отметил руководитель программы вакцинации доктор Кит Чаппелл. 

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По его словам, тестирование вакцины на людях ожидается уже во второй половине 2020 года. 

Основой нашей вакцины станет белок, аналогичный с тем, что находится на поверхности возбудителя болезни. Этот белок будет вызывать иммунную реакцию, способную защитить человека от коронавируса.

Напомним,

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