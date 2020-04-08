Ученые научились прогнозировать летальный исход от коронавируса

8 апреля 2020 22:00 Алла Лысак
Ученые научились прогнозировать летальный исход от коронавируса
Ученые научились прогнозировать летальный исход от коронавируса

Ученые университета в Вероне обнаружили закономерность, общий для скончавшихся от COVID-19 показатель здоровья.

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Люди с хроническими заболеваниями и в возрасте от 65 лет входят в группу риска по коронавирусу, однако и в этом сегменте наблюдается крайне неоднородная реакция организма на указанный антиген.

Пока одни успешно побеждают в борьбе с коронавирусом, другие сталкиваются со сложными, иногда даже фатальными осложнениями. 

Чтобы понять, почему вирус иногда приводит к смерти, ученые принялись изучать показатели здоровья у скончавшихся от COVID-19 пациентов.

Им удалось обнаружить нечто общее во всех случаях:

Оказалось, что уровень тромбоцитов у пациентов, которые в конечном итоге умирали, значительно падал. Мы предлагаем медицинскому сообществу использовать этот показатель в качестве своеобразного маркера для понимания состояния больного.

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Исследователи предполагают, что связь между ухудшением состояния больного и снижением уровня тромбоцитов может базироваться на влиянии COVID-19 на процесс создания этих структур и выработку большого количества антител организма против собственных клеток. 

Напомним,

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