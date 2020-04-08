Ученые научились прогнозировать летальный исход от коронавируса
Ученые университета в Вероне обнаружили закономерность, общий для скончавшихся от COVID-19 показатель здоровья.
Пока одни успешно побеждают в борьбе с коронавирусом, другие сталкиваются со сложными, иногда даже фатальными осложнениями.
Чтобы понять, почему вирус иногда приводит к смерти, ученые принялись изучать показатели здоровья у скончавшихся от COVID-19 пациентов.
Им удалось обнаружить нечто общее во всех случаях:
Оказалось, что уровень тромбоцитов у пациентов, которые в конечном итоге умирали, значительно падал. Мы предлагаем медицинскому сообществу использовать этот показатель в качестве своеобразного маркера для понимания состояния больного.
Напомним,