Ученые научились прогнозировать летальный исход от коронавируса

Ученые университета в Вероне обнаружили закономерность, общий для скончавшихся от COVID-19 показатель здоровья.

Люди с хроническими заболеваниями и в возрасте от 65 лет входят в группу риска по коронавирусу , однако и в этом сегменте наблюдается крайне неоднородная реакция организма на указанный антиген.

Пока одни успешно побеждают в борьбе с коронавирусом, другие сталкиваются со сложными, иногда даже фатальными осложнениями.

Чтобы понять, почему вирус иногда приводит к смерти, ученые принялись изучать показатели здоровья у скончавшихся от COVID-19 пациентов.

Им удалось обнаружить нечто общее во всех случаях:

Оказалось, что уровень тромбоцитов у пациентов, которые в конечном итоге умирали, значительно падал. Мы предлагаем медицинскому сообществу использовать этот показатель в качестве своеобразного маркера для понимания состояния больного.

Исследователи предполагают, что связь между ухудшением состояния больного и снижением уровня тромбоцитов может базироваться на влиянии COVID-19 на процесс создания этих структур и выработку большого количества антител организма против собственных клеток.

Напомним,