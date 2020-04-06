ТОП-3 версии происхождения коронавируса

6 апреля 2020 18:30 Алла Лысак
ТОП-3 версии происхождения коронавируса
ТОП-3 версии происхождения коронавируса

Откуда взялся коронавирус, спровоцировавший величайшую за последние 100 лет пандемию?

Читайте такжеВ Украине назвали самое опасное сопутствующее заболевание при коронавирусе
Впервые коронавирус у человека диагностировали в городе Ухань накануне новогодних праздников в 2019 году. Так называемый нулевой пациент был продавцом на рынке, где активно реализовали диких животных, в том числе и летучих мышей.

Поскольку, по словам генетиков, коронавирус является близким "родственником" других вирусов летучих мышей, вероятно, он в процессе передачи какому-то другому животному мутировал и распространился на людей.  

Читайте такжеГруппа крови влияет на риск заразиться COVID-19
Однако мутировать он мог и в лабораторных условиях, уверяют любители теории заговора. Эксперты напоминают, что именно в Ухане находится лаборатория, в которой исследователи изучают вирусы, и не исключено, что в Китае произошла утечка.

Наконец, некоторые считают, что COVID-19 уже давно заражал человечество, однако болезнь протекала по типу стандартной ОРВИ и на нее никто не обращал внимания. Затем произошла мутация, что с вирусами происходит постоянно, коронавирус адаптировался и стал более опасным для человека. 

Напомним,

Облако тегов

здоровье ученые коронавирус Коронавирус в Украине как защитить себя от коронавируса

Материалы по теме

Поздравили с балкона: как звезды сериалов Первые ласточки и Новенька отметили свадьбу
Новости

Поздравили с балкона: как звезды сериалов Первые ласточки и Новенька отметили свадьбу
Что делать, если разбился градусник: пошаговая инструкция
Полезные советы

Что делать, если разбился градусник: пошаговая инструкция
Защита от Covid-19: 5 вещей, которые нужно купить просто сейчас
ЗОЖ

Защита от Covid-19: 5 вещей, которые нужно купить просто сейчас
Від пацанки до панянки-4: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 06.04.2020)
Телешоу

Від пацанки до панянки-4: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 06.04.2020)

Популярное на сайте

Ирина Билык: Наверное, я реалист. Паники нет точно!

Ирина Билык: Наверное, я реалист. Паники нет точно!
Ничто не случается дважды 2 сезон: смотреть онлайн 8 серию (эфир от 02.04.2020)

Ничто не случается дважды 2 сезон: смотреть онлайн 8 серию (эфир от 02.04.2020)
Ничто не случается дважды 2 сезон: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 30.03.2020)

Ничто не случается дважды 2 сезон: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 30.03.2020)
Холостяк-10: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 03.04.2020)

Холостяк-10: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 03.04.2020)

Популярное видео

Ирина Билык: Наверное, я реалист. Паники нет точно!

Ирина Билык: Наверное, я реалист. Паники нет точно!
Ничто не случается дважды 2 сезон: смотреть онлайн 8 серию (эфир от 02.04.2020)

Ничто не случается дважды 2 сезон: смотреть онлайн 8 серию (эфир от 02.04.2020)
Ничто не случается дважды 2 сезон: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 30.03.2020)

Ничто не случается дважды 2 сезон: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 30.03.2020)
Холостяк-10: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 03.04.2020)

Холостяк-10: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 03.04.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK