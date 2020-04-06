ТОП-3 версии происхождения коронавируса
Откуда взялся коронавирус, спровоцировавший величайшую за последние 100 лет пандемию?
Поскольку, по словам генетиков, коронавирус является близким "родственником" других вирусов летучих мышей, вероятно, он в процессе передачи какому-то другому животному мутировал и распространился на людей.
Наконец, некоторые считают, что COVID-19 уже давно заражал человечество, однако болезнь протекала по типу стандартной ОРВИ и на нее никто не обращал внимания. Затем произошла мутация, что с вирусами происходит постоянно, коронавирус адаптировался и стал более опасным для человека.
Напомним,