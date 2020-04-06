ТОП-3 версии происхождения коронавируса

Откуда взялся коронавирус, спровоцировавший величайшую за последние 100 лет пандемию?

Впервые коронавирус у человека диагностировали в городе Ухань накануне новогодних праздников в 2019 году. Так называемый нулевой пациент был продавцом на рынке, где активно реализовали диких животных, в том числе и летучих мышей.

Поскольку, по словам генетиков, коронавирус является близким "родственником" других вирусов летучих мышей, вероятно, он в процессе передачи какому-то другому животному мутировал и распространился на людей.

Однако мутировать он мог и в, уверяют любители теории заговора. Эксперты напоминают, что именно в Ухане находится лаборатория, в которой исследователи изучают вирусы, и не исключено, что в Китае произошла утечка.

Наконец, некоторые считают, что COVID-19 уже давно заражал человечество, однако болезнь протекала по типу стандартной ОРВИ и на нее никто не обращал внимания. Затем произошла мутация, что с вирусами происходит постоянно, коронавирус адаптировался и стал более опасным для человека.

Напомним,