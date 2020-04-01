В Украине назвали самое опасное сопутствующее заболевание при коронавирусе

В Украине назвали самое опасное сопутствующее заболевание при коронавирусе

Больше всего смертей от коронавируса фиксируется у людей с сахарным диабетом, сообщает заместитель министра здравоохранения Украины.

По словам главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, сейчас в статистику летальных случаев от COVID-19 попадают все пациенты, у которых на момент смерти или после смерти в крови лабораторно обнаружили вирус COVID-19.

Это не значит, что все 17 смертей — это следствие коронавирусной болезни. Рассматривая каждый конкретный случай, мы отслеживаем, что смерть наступает по другим причинам, поэтому в ближайшее время на сайте Минздрава покажем подробную разбивку по каждому случаю.

Чаще всего сопутствующим заболеванием у людей, умерших с COVID-19, является сахарный диабет.

Что касается инфицированных, то их больше всего среди людей в возрасте от 18 до 49 лет.

За вчерашние сутки в Украине зарегистрировали 120 случаев, количество инфицированных выросло до 120.

Напомним,