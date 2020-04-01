В Украине назвали самое опасное сопутствующее заболевание при коронавирусе
Больше всего смертей от коронавируса фиксируется у людей с сахарным диабетом, сообщает заместитель министра здравоохранения Украины.
Это не значит, что все 17 смертей — это следствие коронавирусной болезни. Рассматривая каждый конкретный случай, мы отслеживаем, что смерть наступает по другим причинам, поэтому в ближайшее время на сайте Минздрава покажем подробную разбивку по каждому случаю.Чаще всего сопутствующим заболеванием у людей, умерших с COVID-19, является сахарный диабет.
За вчерашние сутки в Украине зарегистрировали 120 случаев, количество инфицированных выросло до 120.
Напомним,