В Украине назвали самое опасное сопутствующее заболевание при коронавирусе

1 апреля 2020 22:00 Алла Лысак
В Украине назвали самое опасное сопутствующее заболевание при коронавирусе
В Украине назвали самое опасное сопутствующее заболевание при коронавирусе

Больше всего смертей от коронавируса фиксируется у людей с сахарным диабетом, сообщает заместитель министра здравоохранения Украины.

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По словам главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, сейчас в статистику летальных случаев от COVID-19 попадают все пациенты, у которых на момент смерти или после смерти в крови лабораторно обнаружили вирус COVID-19.

Это не значит, что все 17 смертей — это следствие коронавирусной болезни. Рассматривая каждый конкретный случай, мы отслеживаем, что смерть наступает по другим причинам, поэтому в ближайшее время на сайте Минздрава покажем подробную разбивку по каждому случаю.
Чаще всего сопутствующим заболеванием у людей, умерших с COVID-19, является сахарный диабет.

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Что касается инфицированных, то их больше всего среди людей в возрасте от 18 до 49 лет. 

За вчерашние сутки в Украине зарегистрировали 120 случаев, количество инфицированных выросло до 120. 

Напомним,

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