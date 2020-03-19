ВОЗ назвала лекарства, которые можно принимать при COVID-19
Всемирная организация здравоохранения напомнила, что специфического лечения от коронавируса не существует.
На данный момент нет действующих веществ, которые бы помогли человеку побороть вирус, поэтому не верьте рекламным заявлениям подобного плана.
При коронавирусе вы можете принимать лекарства, устраняющие нежелательные симптомы.
Несмотря на то, что пока нет никаких данных о действии ибупрофена на вирус, исследования продолжаются, поэтому конкретно этот препарат мы рекомендуем принимать после консультации с врачом.
Напомним,