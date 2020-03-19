ВОЗ назвала лекарства, которые можно принимать при COVID-19

19 марта 2020 10:30 Алла Лысак
ВОЗ назвала лекарства, которые можно принимать при COVID-19
ВОЗ назвала лекарства, которые можно принимать при COVID-19

Всемирная организация здравоохранения напомнила, что специфического лечения от коронавируса не существует.

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Если вам поставили диагноз коронавирус, при этом болезнь протекает легко и вы находитесь дома, то лечение должно быть симптоматическим, отметили в ВОЗ. 

На данный момент нет действующих веществ, которые бы помогли человеку побороть вирус, поэтому не верьте рекламным заявлениям подобного плана.

При коронавирусе вы можете принимать лекарства, устраняющие нежелательные симптомы.

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Частым симптомом вируса COVID-19 является повышенная температура, в таких случаях применяется жаропонижающее, например, с действующим веществом парацетамол или ибупрофен. 

Несмотря на то, что пока нет никаких данных о действии ибупрофена на вирус, исследования продолжаются, поэтому конкретно этот препарат мы рекомендуем принимать после консультации с врачом.

Напомним,

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