Группа крови влияет на риск заразиться COVID-19

18 марта 2020 10:30 Алла Лысак
Группа крови влияет на риск заразиться COVID-19
Группа крови влияет на риск заразиться COVID-2019
pixabay.com

Китайские вирусологи обнаружили закономерность, раскрывающую риски заразиться коронавирусом для носителей каждой группы крови.

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В зависимости от типа крови, люди могут быть более или менее подвержены рискам заразиться китайским вирусом COVID-19

Чтобы понять, как группа крови влияет на способность противостоять вирусу, ученые сравнили процентное соотношения групп крови у здорового населения Уханя, а затем и процентное соотношение групп крови у пациентов с вирусом.

Больше всего инфицированных оказалось среди носителей второй группы крови (А), а меньше всего болеют коронавирусом обладатели первой группы (О). 

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Результаты исследования выглядят так: заболевших со второй группы крови оказалось 37,8%, а здоровых — 32,3%, количество заболевших с первой группой крови достигло 25,8%, а здоровых людей — 33,8%. 

По информации ученых, пол и возраст не особо влияли на подобное распределение. 

Напомним,

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Группа крови влияет на риск заразиться COVID-19

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