Группа крови влияет на риск заразиться COVID-19
Китайские вирусологи обнаружили закономерность, раскрывающую риски заразиться коронавирусом для носителей каждой группы крови.
Чтобы понять, как группа крови влияет на способность противостоять вирусу, ученые сравнили процентное соотношения групп крови у здорового населения Уханя, а затем и процентное соотношение групп крови у пациентов с вирусом.
Больше всего инфицированных оказалось среди носителей второй группы крови (А), а меньше всего болеют коронавирусом обладатели первой группы (О).
По информации ученых, пол и возраст не особо влияли на подобное распределение.
Напомним,