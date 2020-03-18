Группа крови влияет на риск заразиться COVID-19

Китайские вирусологи обнаружили закономерность, раскрывающую риски заразиться коронавирусом для носителей каждой группы крови.

В зависимости от типа крови, люди могут быть более или менее подвержены рискам заразиться китайским вирусом COVID-19

Чтобы понять, как группа крови влияет на способность противостоять вирусу, ученые сравнили процентное соотношения групп крови у здорового населения Уханя, а затем и процентное соотношение групп крови у пациентов с вирусом.

Больше всего инфицированных оказалось среди носителей второй группы крови (А), а меньше всего болеют коронавирусом обладатели первой группы (О).

Результаты исследования выглядят так: заболевших со второй группы крови оказалось 37,8%, а здоровых — 32,3%, количество заболевших с первой группой крови достигло 25,8%, а здоровых людей — 33,8%.

По информации ученых, пол и возраст не особо влияли на подобное распределение.

Напомним,