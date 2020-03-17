Что делать, если заподозрили коронавирус у себя или близких

Если заподозрили коронавирус у себя или близких: что делать

Эксклюзивно в программе «Вікна-новини» на СТБ экс-министр здравоохранения Зоряна Скалецкая продолжает рассказывать о том, что такое COVID-19, как не потеряться в потоке информации и не поддаться панике/

Экспресс-тесты при коронавирусе: покупать ли?

Второй сюжет – о том, как защитить себя и близких от коронавируса и что же делать в том случае, если подозрение на заражение все же появилось.

Экспресс-тесты на коронавирус должны появиться в украинских аптеках уже на этой неделе. Их стоимость составит около 300 гривен. Впрочем, покупать их при первом чихе не стоит, говорит экс-министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

Прежде необходимо сделать следующее:

1. Температурный скрининг. Это медицинский термин, который означает простую вещь: померить температуру. Если она повышена, это может свидетельствовать о возможном заболевании.

2. Проверка симптомов: слабость, насморк, кашель, затрудненное дыхание. Их наличие – это уже признак респираторной инфекции. Не обязательно коронавирусной. Но стоит быть бдительными.

3. Ответить на вопрос: находились ли вы в стране, где есть больные на коронавирус или был ли у вас контакт с кем-то, кто недавно вернулся из такой страны.

Но продолжать следить за своим здоровьем – очень важно.

«На днях мне позвонила бывшая коллега из Кабинета министров. Она волновалась по той причине, что в Украине обнаружено подозрительно мало заболевших и якобы их количество скрывают. На самом деле во всех случаях подозрения на коронавирус берут материал на анализ и, уверяю, что со стороны медицинской и лабораторной системы все налажено и работает согласно правилам. Вопрос – все ли граждане сознательно в случае ухудшения собственного здоровья обращаются к врачам», – отмечает Зоряна Скалецкая.

Коронавирус в Украине: продолжается сезон заболевания

Представитель Всемирной организации здравоохранения Тарик Яшаревич акцентирует внимание на том, что всем странам нужно быть бдительными.

«Уже более 110 стран сообщили о заболеваниях своих граждан на коронавирус, но у многих из этих государств лишь несколько зараженных. Поэтому они могут принять меры по сдерживанию распространения вируса и эти меры будут эффективными, – говорит Тарик Яшаревич. – Очень важно информировать граждан. Правильное поведение населения в условиях пандемии играет очень важную роль в уменьшении угроз и предупреждении новых случаев заболевания. Правительства должны работать с населением. Успех невозможен без полного сотрудничества со стороны граждан, которые полностью выполняют все советы своего Минздрава в ежедневном поведении».

Зоряна Скалецкая рекомендует: если же у вас есть температура, наличие симптомов ОРВИ, вы контактировали с человеком, который может быть носителем вируса, или сами были в стране, где много инфицированных, ни в коем случае не посещайте места скопления людей, не подвергайте опасности других и срочно обратитесь к своему врачу. Обязательно сообщите ему о своих симптомах и об общении с человеком, который может быть потенциально зараженным. Далее врачи будут действовать по утвержденному алгоритму, который опирается на рекомендации ВОЗ. Вас заберут в инфекционное отделение или больницу, где сделают тест на грипп. Поскольку у нас продолжается сезон заболевания. В случае, если результат отрицательный, врач соберет образцы для лабораторной проверки уже на коронавирус. В зависимости от ситуации в регионе или решений местной власти, если состояние не острое, взять образцы для тестирования медики смогут и у вас дома. Вы же будете ожидать результаты в самоизоляции.

Главное – следуйте рекомендациям Министерства здравоохранения, ВОЗ и вашего врача. Мойте руки, сохраняйте спокойствие и будьте здоровы.

Узнайте еще больше полезной информации в программе «Вікна-новини» на СТБ с понедельника по пятницу в 17:30 и 22:00.

4 человека "нашли" коронавирус на территории Украины

Тем временем, главный санитарный врач страны Виктор Ляшко с трибуны ВР утром 17 марта заявил:

К сожалению, у нас в Украине уже 7 зарегистрированных случаев заражения коронавирусом. Из них 4 случая связаны с передачей данного вируса внутри страны, на территории нашей страны. Они не связаны с путешествиями, поэтому мы, как министерство здравоохранения, меняем алгоритм диагностики и выявления больных коронавирусной инфекцией.

Запорожье, Николаев. Тернополь, Полтава и Ивано-Франковск закрыли на карантин

А вчера, 16 марта, из-за коронавируса закрыли на карантин Запорожье, Николаев. Тернополь, Полтава и Ивано-Франковск. С 17 марта в городах приостанавливается работа всех кинотеатров, музеев, библиотек, кафе, ресторанов, фитнес-клубов, бассейнов, торгово-развлекательных центров, всех рынков и т.д. При этом отмечается, что продуктовые магазины, банки, аптеки, коммунальный общественный транспорт будет работать в штатном режиме.

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