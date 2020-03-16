Ученые назвали привычку, которая повышает риск заразиться коронавирусом

16 марта 2020 10:30 Алла Лысак
Ученые назвали привычку, которая повышает риск заразиться коронавирусом
Ученые назвали привычку, которая повышает риск заразиться коронавирусом

Исследователи назвали вредную привычку, которая существенно повышает вероятность инфицирования COVID-19.

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Постоянно курящие люди оказались более восприимчивыми к новому китайскому коронавирусу, сообщают ученые.

Данная привычка значительно повышает шансы подхватить любую респираторную инфекцию, COVID-19 не исключение!

Медики считают, что именно курение стало причиной того, что мужчины начали болеть коронавирусом чаще, чем женщины. Многие представители сильного пола ведут менее здоровый образ жизни, чем женщины, а в Китае, например, по статистике врачей, как минимум 52% мужчин регулярно курят. 

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Возможно, из-за этого растет и уровень смертности от коронавируса у мужчин (он составляет 2,9% против 1,7% для женщин). 

Отметим, что количество заболевших коронавирусом растет, инфицированных пациентов насчитывается уже 156 095. 

Напомним,

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