Ученые назвали привычку, которая повышает риск заразиться коронавирусом
Исследователи назвали вредную привычку, которая существенно повышает вероятность инфицирования COVID-19.
Данная привычка значительно повышает шансы подхватить любую респираторную инфекцию, COVID-19 не исключение!
Медики считают, что именно курение стало причиной того, что мужчины начали болеть коронавирусом чаще, чем женщины. Многие представители сильного пола ведут менее здоровый образ жизни, чем женщины, а в Китае, например, по статистике врачей, как минимум 52% мужчин регулярно курят.
Отметим, что количество заболевших коронавирусом растет, инфицированных пациентов насчитывается уже 156 095.
Напомним,