В Китае назвали сроки завершения пандемии коронавируса

13 марта 2020 11:30 Алла Лысак
В Китае назвали сроки завершения пандемии коронавируса
В Китае назвали сроки завершения пандемии коронавируса
pixabay.com

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 может пойти на спад через несколько месяцев, в июне 2020 года.

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С таким мнением выступил глава экспертной комиссии по здравоохранению китайского государственного комитета Чжун Наньшань, пишет издание Сommercial Times. 

Эксперт считает, что для завершения пандемии в указанные сроки все без исключения страны должны понять серьезность положения и учредить эффективны меры, например, общий карантин, при выявлении COVID-19. 

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Если некоторые государства отнесутся к опасностям, которые несет коронавирус, легкомысленно, то пандемия может продлиться гораздо дольше и закончиться только осенью. 

Мы надеемся, что приход тепла в Европу поможет замедлить темпы распространения вируса.

Медик призвал вводить на общенациональных уровнях меры, рекомендованные ВОЗ. Отметим, что в Украине продолжается карантин, объявленный 11 марта.

Напомним,

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