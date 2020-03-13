В Китае назвали сроки завершения пандемии коронавируса
Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 может пойти на спад через несколько месяцев, в июне 2020 года.
Эксперт считает, что для завершения пандемии в указанные сроки все без исключения страны должны понять серьезность положения и учредить эффективны меры, например, общий карантин, при выявлении COVID-19.
Мы надеемся, что приход тепла в Европу поможет замедлить темпы распространения вируса.
Медик призвал вводить на общенациональных уровнях меры, рекомендованные ВОЗ. Отметим, что в Украине продолжается карантин, объявленный 11 марта.
Напомним,