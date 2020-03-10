Коронавирус научился маскироваться под другое заболевание

Коронавирус научился маскироваться под другое заболевание

Медики в Сингапуре столкнулись со случаем коронавируса, который копировал симптомы другого заболевания.

В статье The Straits Times сказано, что COVID-19 может маскироваться под лихорадку денге.

Мало того, что коронавирус проявляет себя симптомами лихорадки (появляется зудящая сыпь и высокая температура), он еще и влияет на анализы (показывают недостоверные результаты по этому заболеванию).

А симптомы, которые являются специфичными для коронавируса, у таких больных отсутствуют.

Ученые отметили, что подобные случаи мешают своевременной постановке диагноза, оттягивают во времени изоляцию больного, что провоцирует распространение коронавируса среди контактных людей.

Отметим, что на данный момент 113 000 людей подхватили новый китайский коронавирус, умерли свыше 4 000 человек.

Напомним,