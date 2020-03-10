Коронавирус научился маскироваться под другое заболевание
Медики в Сингапуре столкнулись со случаем коронавируса, который копировал симптомы другого заболевания.
Мало того, что коронавирус проявляет себя симптомами лихорадки (появляется зудящая сыпь и высокая температура), он еще и влияет на анализы (показывают недостоверные результаты по этому заболеванию).
А симптомы, которые являются специфичными для коронавируса, у таких больных отсутствуют.
Отметим, что на данный момент 113 000 людей подхватили новый китайский коронавирус, умерли свыше 4 000 человек.
Напомним,