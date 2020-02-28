Важно! Главный симптом, по которому каждый может отличить коронавирус от других инфекций
Симптомы коронавируса во многом копируют проявления классических ОРВИ, однако есть одна деталь, которая поможет в диагностике заболевания.
По его словам, метод нельзя назвать 100%, но он точно подскажет пациенту, есть ли причины переживать и обращаться к врачу.
При коронавирусе в первые дни инфекции больной тоже ощущает слабость, как и при ОРВИ. Симптомы во многом похожи, например, могут наблюдаться выделения из носа, боль в горле и кашель.
Также Лукашевич обратил внимание, что не следует подозревать у себя коронавирус людям, которые имеют мокрый кашель (скорее всего, у них бронхит). COVID-19 провоцирует сухой кашель, обратите на это внимание.
Напомним,