Важно! Главный симптом, по которому каждый может отличить коронавирус от других инфекций

28 февраля 2020 21:30 Алла Лысак
Важно! Главный симптом, по которому каждый может отличить коронавирус от других инфекций
Важно! Главный симптом, по которому каждый может отличить коронавирус от других инфекций
pixabay.com

Симптомы коронавируса во многом копируют проявления классических ОРВИ, однако есть одна деталь, которая поможет в диагностике заболевания.

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Директор Института медицинской паразитологии Александр Лукашевич рассказал, как заболевшим людям можно самостоятельно себя диагностировать без привлечения медиков.

По его словам, метод нельзя назвать 100%, но он точно подскажет пациенту, есть ли причины переживать и обращаться к врачу.

При коронавирусе в первые дни инфекции больной тоже ощущает слабость, как и при ОРВИ. Симптомы во многом похожи, например, могут наблюдаться выделения из носа, боль в горле и кашель.

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Однако при гриппе или вирусных инфекциях, уже хорошо знакомых медикам, температура тела больного поднимается вплоть до 39 градусов. Коронавирус характеризуется умеренным повышением температуры до 37,5.

Также Лукашевич обратил внимание, что не следует подозревать у себя коронавирус людям, которые имеют мокрый кашель (скорее всего, у них бронхит). COVID-19 провоцирует сухой кашель, обратите на это внимание. 

Напомним,

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