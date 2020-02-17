В Китае создали первое лекарство от коронавируса

Китайские медики создали первый в мире профильный препарат для лечения коронавируса, появившегося в конце 2019 года.

Правительство Китая сообщило о создании первого лекарства, способного бороться с коронавирусом и его последствиями, например, вирусной пневмонией.

Средство уже запущенно в производство и в скором времени будет широко применяться для лечения инфицированных людей. Конечно, говорить о его 100% эффективности пока рано, но врачи уверены, что «Фапилавэй» или Avigan, так называют разработку в Китае, способен помочь даже самым тяжелым больным.

Лекарство получило одобрение всех надзорных органов и готово к выходу на рынок.

Также в КНР продолжают работать над созданием вакцины , которая бы защищала людей от инфицирования. Учитывая, какими темпами распространяется коронавирус, такое средство могло бы остановить эпидемию.

Отметим, что на сегодняшний день количество жертв коронавируса почти достигло 1700, а число инфицированных увеличилось до 74 000.

Напомним,