В Китае создали первое лекарство от коронавируса
Китайские медики создали первый в мире профильный препарат для лечения коронавируса, появившегося в конце 2019 года.
Средство уже запущенно в производство и в скором времени будет широко применяться для лечения инфицированных людей. Конечно, говорить о его 100% эффективности пока рано, но врачи уверены, что «Фапилавэй» или Avigan, так называют разработку в Китае, способен помочь даже самым тяжелым больным.
Лекарство получило одобрение всех надзорных органов и готово к выходу на рынок.вакцины, которая бы защищала людей от инфицирования. Учитывая, какими темпами распространяется коронавирус, такое средство могло бы остановить эпидемию.
Отметим, что на сегодняшний день количество жертв коронавируса почти достигло 1700, а число инфицированных увеличилось до 74 000.
Напомним,