В Китае создали первое лекарство от коронавируса

17 февраля 2020 10:30 Алла Лысак
В Китае создали первое лекарство от коронавируса
В Китае создали первое лекарство от коронавируса
pixabay.com

Китайские медики создали первый в мире профильный препарат для лечения коронавируса, появившегося в конце 2019 года.

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Правительство Китая сообщило о создании первого лекарства, способного бороться с коронавирусом и его последствиями, например, вирусной пневмонией.  

Средство уже запущенно в производство и в скором времени будет широко применяться для лечения инфицированных людей. Конечно, говорить о его 100% эффективности пока рано, но врачи уверены, что «Фапилавэй» или Avigan, так называют разработку в Китае, способен помочь даже самым тяжелым больным. 

Лекарство получило одобрение всех надзорных органов и готово к выходу на рынок.

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Также в КНР продолжают работать над созданием вакцины, которая бы защищала людей от инфицирования. Учитывая, какими темпами распространяется коронавирус, такое средство могло бы остановить эпидемию. 

Отметим, что на сегодняшний день количество жертв коронавируса почти достигло 1700, а число инфицированных увеличилось до 74 000.

Напомним,

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