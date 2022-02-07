Доктор Комаровский объяснил, чем опасен полиомиелит и какой есть способ профилактики

Доктор Комаровский объяснил, чем опасен полиомиелит и какой есть способ профилактики

Когда в новостях говорят об очередной вспышке полиомиелита, что это значит и что нужно делать?

Доктор Комаровский в программе «Ранок з Україною» на канале «Украина» объяснил, какие тяжелые последствия вызывает это заболевание и в чем очень сильно ошибаются современные мамы.

Полиомиелит – это острое инфекционное заболевание. Его возбудитель – вирус, и против него пока нет никаких препаратов.

Вирус поражает нервную систему и вызывает необратимые параличи. Но распространяется он как кишечная инфекция, – объяснил Евгений Комаровский. – По большому счету, полиомиелит – это болезнь грязных рук.

По словам врача-педиатра высшей категории, уникальная способность полиомиелита состоит в том, что человек, зараженный этой болезнью, до появления симптомов примерно в течение 7-10 дней уже способен активно выделять вирус в окружающую среду. И после начала заболевания может на протяжении 3-6 недель продолжать его распространять.

Главным образом, вирус поражает детей до 5 лет жизни. И даже один случай с параличом – уже вспышка, – сказал кандидат медицинских наук. – То есть в регионе, где есть заболевший ребенок, катастрофа с вакцинацией. На один случай развития паралича приходится от 100 до 1000 случаев без паралича.

И когда в новостях пишут, что в Украине обнаружено 5 случаев полиомиелита, это означает, что есть сотни детей, у которых болезнь пока не диагностирована.

Многие мамы перестали бояться данного заболевания, – объяснил серьезную ошибку родителей доктор Комаровский. – Но очевидный способ профилактики – вакцинация.