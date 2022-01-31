Многие украинцы обеспокоены, как защитить себя от Омикрона. Доктор Комаровский в программе «Ранок з Україною» на канале Украина посоветовал не паниковать и рассказал, кому в первую очередь нужно обратиться к врачу.

По словам Евгения Комаровского, штамм «Омикрон» – это изменившийся вариант коронавируса, к которому у нас нет полноценной иммунной защиты. Если вы болели или вакцинировались –ваши антитела могут сдержать развитие «Омикрона». Но полностью нейтрализовать вирус не получится. Поэтому шанс заболеть есть у всех. Особенно с учетом того факта, что по уровню заразности «Омикрон» значительно превосходит все остальные штаммы.

Штамм «Омикрон» фактически близок к кори по своей заразности. То есть восприимчивость у людей практически максимальная», – сказал кандидат медицинских наук в интервью для канала «Украина».

В нашей стране практически все люди либо привиты, либо уже переболели коронавирусом, поэтому у нас не будет большого количества летальных случаев, но заболеваемость возрастет многократно.

Как лечится это заболевание в домашних условиях? Точно так же, как и любая ОРВИ, – сказал врач-педиатр высшей категории в программе «Ранок з Україною». – При этом не нужно паниковать и глотать «волшебные» таблетки. Средства, чтобы подавить действие «Омикрона», уже есть у врачей.

Доктор Комаровский рассказал, чем отличается Омикрон от предыдущих штаммов коронавируса / pixabay.com

Если вы относитесь к группе риска: возраст 65+, есть проблемы с иммунной системой, серьезные заболевания почек, сердечно-сосудистой системы или легких, у вас есть диабет, тогда надо немедленно обратиться к врачу даже при возникновении легких симптомов за необходимыми медикаментами.

Но всем остальным людям эти противовирусные средства не нужны, – сказал доктор Комаровский.

По словам врача-педиатра высшей категории, необходимы только теплая одежда, чистый прохладный воздух в помещении, никакого постельного режима, не нужно заставлять себя есть, но при этом желательно пить огромное количество жидкости. При высокой температуре можно использовать жаропонижающие средства: парацетамол или ибупрофен. Если нос совсем не дышит – можно промывать его солевыми растворами и по совету врача использовать сосудосуживающие капли.