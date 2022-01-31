Доктор Комаровский рассказал, чем отличается Омикрон от предыдущих штаммов коронавируса

31 января 2022 23:55 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Доктор Комаровский рассказал, чем отличается Омикрон от предыдущих штаммов коронавируса
Доктор Комаровский рассказал, чем отличается Омикрон от предыдущих штаммов коронавируса
pixabay.com

Многие украинцы обеспокоены, как защитить себя от Омикрона. Доктор Комаровский в программе «Ранок з Україною» на канале Украина посоветовал не паниковать и рассказал, кому в первую очередь нужно обратиться к врачу.

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По словам Евгения Комаровского, штамм «Омикрон» – это изменившийся вариант коронавируса, к которому у нас нет полноценной иммунной защиты. Если вы болели или вакцинировались –ваши антитела могут сдержать развитие «Омикрона». Но полностью нейтрализовать вирус не получится. Поэтому шанс заболеть есть у всех. Особенно с учетом того факта, что по уровню заразности «Омикрон» значительно превосходит все остальные штаммы.

Штамм «Омикрон» фактически близок к кори по своей заразности. То есть восприимчивость у людей практически максимальная», – сказал кандидат медицинских наук в интервью для канала «Украина».

В нашей стране практически все люди либо привиты, либо уже переболели коронавирусом, поэтому у нас не будет большого количества летальных случаев, но заболеваемость возрастет многократно.

Как лечится это заболевание в домашних условиях? Точно так же, как и любая ОРВИ, – сказал врач-педиатр высшей категории в программе «Ранок з Україною». – При этом не нужно паниковать и глотать «волшебные» таблетки. Средства, чтобы подавить действие «Омикрона», уже есть у врачей.

Доктор Комаровский рассказал, чем отличается Омикрон от предыдущих штаммов коронавируса / pixabay.com

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Если вы относитесь к группе риска: возраст 65+, есть проблемы с иммунной системой, серьезные заболевания почек, сердечно-сосудистой системы или легких, у вас есть диабет, тогда надо немедленно обратиться к врачу даже при возникновении легких симптомов за необходимыми медикаментами.

Но всем остальным людям эти противовирусные средства не нужны, – сказал доктор Комаровский.

По словам врача-педиатра высшей категории, необходимы только теплая одежда, чистый прохладный воздух в помещении, никакого постельного режима, не нужно заставлять себя есть, но при этом желательно пить огромное количество жидкости. При высокой температуре можно использовать жаропонижающие средства: парацетамол или ибупрофен. Если нос совсем не дышит – можно промывать его солевыми растворами и по совету врача использовать сосудосуживающие капли. 

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