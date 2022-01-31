Доктор Комаровский рассказал, чем отличается Омикрон от предыдущих штаммов коронавируса
Многие украинцы обеспокоены, как защитить себя от Омикрона. Доктор Комаровский в программе «Ранок з Україною» на канале Украина посоветовал не паниковать и рассказал, кому в первую очередь нужно обратиться к врачу.
Штамм «Омикрон» фактически близок к кори по своей заразности. То есть восприимчивость у людей практически максимальная», – сказал кандидат медицинских наук в интервью для канала «Украина».
В нашей стране практически все люди либо привиты, либо уже переболели коронавирусом, поэтому у нас не будет большого количества летальных случаев, но заболеваемость возрастет многократно.
Как лечится это заболевание в домашних условиях? Точно так же, как и любая ОРВИ, – сказал врач-педиатр высшей категории в программе «Ранок з Україною». – При этом не нужно паниковать и глотать «волшебные» таблетки. Средства, чтобы подавить действие «Омикрона», уже есть у врачей.
Но всем остальным людям эти противовирусные средства не нужны, – сказал доктор Комаровский.
По словам врача-педиатра высшей категории, необходимы только теплая одежда, чистый прохладный воздух в помещении, никакого постельного режима, не нужно заставлять себя есть, но при этом желательно пить огромное количество жидкости. При высокой температуре можно использовать жаропонижающие средства: парацетамол или ибупрофен. Если нос совсем не дышит – можно промывать его солевыми растворами и по совету врача использовать сосудосуживающие капли.