Оптимисты живут дольше пессимистов — ученые
1 февраля 2022 18:10
Алла Лысак
Оптимисты живут дольше пессимистов — ученые
pixabay.com
Американские исследователи провели эксперимент с участием 5000 человек, они доказали, что наше отношение к жизни влияет на ее продолжительность!
Оптимисты менее восприимчивы к стрессам
, они отличаются более сильным иммунитетом и реже страдают от сердечно сосудистых заболеваний. Кроме того, у оптимистов ниже уровни сахара и холестерина в крови.
Пессимисты, которые воспринимают жизнь в серых тонах, отличаются повышенной нервозностью, они склонны к инфицированию вирусами.
У них чаще возникают осложнения.
Такие результаты эксперимента с участием нескольких тысяч людей представил Центр позитивной психологии в Пенсильвании.
Его директор, Мартин Селигман отметил, что на формирование мировоззрения влияет воспитание, окружение, а также культурные традиции. Например, в Бразилии оптимистами себя считают порядка 74% людей, а в Японии так себя обозначили всего 35%.
Напомним,