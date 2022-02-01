Оптимисты живут дольше пессимистов — ученые

Американские исследователи провели эксперимент с участием 5000 человек, они доказали, что наше отношение к жизни влияет на ее продолжительность!

Оптимисты менее восприимчивы к стрессам , они отличаются более сильным иммунитетом и реже страдают от сердечно сосудистых заболеваний. Кроме того, у оптимистов ниже уровни сахара и холестерина в крови.

Пессимисты, которые воспринимают жизнь в серых тонах, отличаются повышенной нервозностью, они склонны к инфицированию вирусами.

У них чаще возникают осложнения.

Такие результаты эксперимента с участием нескольких тысяч людей представил Центр позитивной психологии в Пенсильвании.

Его директор, Мартин Селигман отметил, что на формирование мировоззрения влияет воспитание, окружение, а также культурные традиции. Например, в Бразилии оптимистами себя считают порядка 74% людей, а в Японии так себя обозначили всего 35%.

Напомним,