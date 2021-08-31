Ученые: даже незначительная доза алкоголя может нарушить ритм сердца

Всего один бокал вина существенно повышает риск возникновения фибрилляции предсердий у человека, сообщают ученые Калифорнийского университета.

Исследование является одной из первых основательных работ на тему последствий алкоголя на нарушения сердечного ритма в течение нескольких часов. Это исследование также оставляет в прошлом распространенное мнение о том, что алкоголь имеет защитный эффект для сердца.

Фибрилляция предсердий занимает первое место среди аритмий по частоте возникновения.

Это состояние приводит к снижению качества жизни, может становиться причиной инсульта и других опасных для жизни состояний.

Принято считать, что фибрилляция такого плана возникает у людей, которые чрезмерно употребляют спиртные напитки. Но исследование, проведенное в Калифорнии, доказывает обратное: риск возникновения патологии повышает даже один бокал вина.

Исследование проводили с участием 100 пациентов с подтвержденным сердечным диагнозом. Они употребляли не менее одной порции алкоголя в день.

Через несколько недель удалось обнаружить, что каждый эпизод фибрилляции был связан с повышением уровня алкоголя в крови.

Напомним,