Ученые: даже незначительная доза алкоголя может нарушить ритм сердца
Всего один бокал вина существенно повышает риск возникновения фибрилляции предсердий у человека, сообщают ученые Калифорнийского университета.
Фибрилляция предсердий занимает первое место среди аритмий по частоте возникновения.
Это состояние приводит к снижению качества жизни, может становиться причиной инсульта и других опасных для жизни состояний.
Исследование проводили с участием 100 пациентов с подтвержденным сердечным диагнозом. Они употребляли не менее одной порции алкоголя в день.
Через несколько недель удалось обнаружить, что каждый эпизод фибрилляции был связан с повышением уровня алкоголя в крови.
Напомним,