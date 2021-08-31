Ученые: даже незначительная доза алкоголя может нарушить ритм сердца

31 августа 2021 16:55 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

Все статьи автора...

Ученые: даже незначительная доза алкоголя может нарушить ритм сердца
Ученые: даже незначительная доза алкоголя может нарушить ритм сердца
pixabay.com

Всего один бокал вина существенно повышает риск возникновения фибрилляции предсердий у человека, сообщают ученые Калифорнийского университета.

Читайте также5 популярных способов сбить высокое давление, которые не работают
Исследование является одной из первых основательных работ на тему последствий алкоголя на нарушения сердечного ритма в течение нескольких часов. Это исследование также оставляет в прошлом распространенное мнение о том, что алкоголь имеет защитный эффект для сердца.  

Фибрилляция предсердий занимает первое место среди аритмий по частоте возникновения.

Это состояние приводит к снижению качества жизни, может становиться причиной инсульта и других опасных для жизни состояний. 

Читайте такжеЧто произойдет с организмом, если вы на два месяца откажетесь от алкоголя
Принято считать, что фибрилляция такого плана возникает у людей, которые чрезмерно употребляют спиртные напитки. Но исследование, проведенное в Калифорнии, доказывает обратное: риск возникновения патологии повышает даже один бокал вина. 

Исследование проводили с участием 100 пациентов с подтвержденным сердечным диагнозом. Они употребляли не менее одной порции алкоголя в день.

Через несколько недель удалось обнаружить, что каждый эпизод фибрилляции был связан с повышением уровня алкоголя в крови. 

Напомним,

Облако тегов

здоровье ученые исследование алкоголь сердце

Материалы по теме

Грипп и COVID-19: к чему готовиться этой осенью
ЗОЖ

Грипп и COVID-19: к чему готовиться этой осенью
Магнитные бури 31 августа 2021 в Украине
ЗОЖ

Магнитные бури 31 августа 2021 в Украине
Что делать, если укусил шершень
ЗОЖ

Что делать, если укусил шершень
5 мифов о вакцине от коронавируса, в которые пора переставать верить
Наука и техника

5 мифов о вакцине от коронавируса, в которые пора переставать верить

Популярное на сайте

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 16 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 16 серию
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 15 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 15 серию
Что произойдет, если вы будете заниматься сексом каждый день?

Что произойдет, если вы будете заниматься сексом каждый день?
Поздравления с Днем независимости Украины 2021 в стихах и прозе

Поздравления с Днем независимости Украины 2021 в стихах и прозе

Популярное видео

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 15 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 15 серию
Игра в судьбу: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 29.08.2021)

Игра в судьбу: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 29.08.2021)
Хто зверху-11: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 24.08.2021)

Хто зверху-11: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 24.08.2021)
МастерШеф-11: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 28.08.2021)

МастерШеф-11: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 28.08.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK