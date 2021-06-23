5 популярных способов сбить высокое давление, которые не работают
Высокое артериальное давление является угрожающим здоровью и жизни состоянием, поэтому устранять проблему необходимо правильными методами.
Высокое кровяное давление, или гипертония – это хроническое заболевание, которое может обостряться.
Как не надо сбивать давление
Компресс с яблочным уксусом или уксусная вода
Прохладная ванна или лед
Прохладная ванна снижает температуру тела на несколько десятых градуса, однако ученые не имеют данных о том, что это хоть как-то помогает снизить и давление.
Корень валерианы
Валерьяна не применяется при гипертонии, к тому же, у некоторых она вызывает аллергию.
Чай с мятой
Мед с лимоном
Считается, что такой коктейль помогает контролировать высокое кровяное давление. Однако у ученых нет научных подтверждений, что он эффективен, как и в целом альтернативная медицина. Кроме того, мед – сильный аллерген и может быть опасен для людей с диабетом.
Напомним,