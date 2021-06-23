5 популярных способов сбить высокое давление, которые не работают

23 июня 2021 13:15 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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5 популярных способов сбить высокое давление, которые не работают
5 популярных способов сбить высокое давление, которые не работают
pixabay.com

Высокое артериальное давление является угрожающим здоровью и жизни состоянием, поэтому устранять проблему необходимо правильными методами.

Высокое кровяное давление, или гипертония – это хроническое заболевание, которое может обостряться. 

Как не надо сбивать давление

Компресс с яблочным уксусом или уксусная вода 

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Исследование, на котором базируется данный совет, проводилась на крысах, нет данных, что уксус действует на человека.

Прохладная ванна или лед

Прохладная ванна снижает температуру тела на несколько десятых градуса, однако ученые не имеют данных о том, что это хоть как-то помогает снизить и давление. 

Корень валерианы

Валерьяна не применяется при гипертонии, к тому же, у некоторых она вызывает аллергию. 

Чай с мятой

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Обычно ученые оценивают, эффективен ли чай с мятой, если пить его регулярно. Вопрос его употребления прямо во время гипертонического кризиса никто не рассматривал.

Мед с лимоном

Считается, что такой коктейль помогает контролировать высокое кровяное давление. Однако у ученых нет научных подтверждений, что он эффективен, как и в целом альтернативная медицина. Кроме того, мед – сильный аллерген и может быть опасен для людей с диабетом.

Напомним,

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