Медики рассказали, как распознать скачок давления, если под рукой нет тонометра

27 ноября 2020 10:40 Алла Лысак
Медики рассказали, как распознать скачок давления, если под рукой нет тонометра
Медики рассказали, как распознать скачок давления, если под рукой нет тонометра
pixabay.com

Медики назвали симптомы, которые свидетельствуют о том, что у человека поднялось артериальное давление.

Когда давление выше нормы, страдают и сердце, и все остальные органы и системы – из-за того, что не происходит полноценного насыщения кислородом

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Возрастает и риск блокировки кровоснабжения в сердце (приводит к сердечному приступу) или в мозге (провоцирует инсульт). Гипертонию называют тихим убийцей, потому что порой она почти не имеет выраженных симптомов.

Однако свои признаки у повышенного артериального давления все же есть, по ним можно определить опасное состояние.

Сильное и навязчивое головокружение говорит о проблемах с давлением. Произойти это может в любой момент, длится головокружение недолго, могут периодически возникать приступы.

Обратите внимание на такие дополнительные симптомы:

  • кровотечение,
  • одышка,
  • головные боли,
  • тошнота,
  • боль в груди,
  • чувство беспокойства.

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Если вы ощущаете данные симптомы, то необходимо обратиться в амбулаторию первичной медицинской помощи, чтобы вам измерили давление. Предобморочное состояние является показанием к вызову бригады скорой помощи.

Напомним,

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