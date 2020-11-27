Медики рассказали, как распознать скачок давления, если под рукой нет тонометра

Медики рассказали, как распознать скачок давления, если под рукой нет тонометра

Медики назвали симптомы, которые свидетельствуют о том, что у человека поднялось артериальное давление.

Когда давление выше нормы, страдают и сердце, и все остальные органы и системы – из-за того, что не происходит полноценного насыщения кислородом.

Возрастает и риск блокировки кровоснабжения в сердце (приводит к сердечному приступу) или в мозге (провоцирует инсульт). Гипертонию называют тихим убийцей, потому что порой она почти не имеет выраженных симптомов.

Однако свои признаки у повышенного артериального давления все же есть, по ним можно определить опасное состояние.

Сильное и навязчивое головокружение говорит о проблемах с давлением. Произойти это может в любой момент, длится головокружение недолго, могут периодически возникать приступы.

Обратите внимание на такие дополнительные симптомы:

кровотечение,

одышка,

головные боли,

тошнота,

боль в груди,

чувство беспокойства.

Если вы ощущаете данные симптомы, то необходимо обратиться в амбулаторию первичной медицинской помощи, чтобы вам измерили давление. Предобморочное состояние является показанием к вызову бригады скорой помощи.

Напомним,