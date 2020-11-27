Медики рассказали, как распознать скачок давления, если под рукой нет тонометра
Медики назвали симптомы, которые свидетельствуют о том, что у человека поднялось артериальное давление.
Когда давление выше нормы, страдают и сердце, и все остальные органы и системы – из-за того, что не происходит полноценного насыщения кислородом.
Однако свои признаки у повышенного артериального давления все же есть, по ним можно определить опасное состояние.
Сильное и навязчивое головокружение говорит о проблемах с давлением. Произойти это может в любой момент, длится головокружение недолго, могут периодически возникать приступы.
Обратите внимание на такие дополнительные симптомы:
- кровотечение,
- одышка,
- головные боли,
- тошнота,
- боль в груди,
- чувство беспокойства.
Напомним,