5 мифов о давлении, в которые опасно верить

5 мифов о давлении, в которые опасно верить

Давайте разберемся, в какие мифы об артериальном давлении вредно верить в наши дни.

Колебания давления не приносят вреда

На самом деле:

Высокое давление – это приговор

Перепады давления изнашивают сердечно-сосудистую систему и увеличивают риск заболеваний в будущем. Если вы знаете, что давление у вас иногда повышается, а иногда аномально низкое, советуем регулярно делать замеры с помощью тонометра.

На самом деле:

Многие люди живут с высоким давлением, думая, что с гипертонией уже ничего нельзя сделать. Но гипертонию можно контролировать, помогут вам регулярные упражнения, похудение, правильное питание и – иногда – медикаменты.

Если не есть соль, давление снизится

На самом деле:

Если показатели нормализовались, можно прекратить лечение

Соль – это продукт, который может усугубить состояние гипертоника. Если вы будете употреблять соли меньше, чем обычно, сможете более эффективно контролировать давление. Но, к сожалению, отказом от соли нельзя вылечить гипертонию.

Это касается медикаментозного лечения, но не способа жизни. Чтобы забыть о гипертонии, необходимо постоянно придерживаться определенных правил.

Без их соблюдения болезнь может вернуться.

Кофе помогает при пониженном давлении

Кофе повышает давление всего на несколько часов, использовать его для лечения гипотонии бессмысленно (и даже опасно).

Напомним,