5 мифов о давлении, в которые опасно верить
Давайте разберемся, в какие мифы об артериальном давлении вредно верить в наши дни.
Колебания давления не приносят вреда
На самом деле:сердечно-сосудистую систему и увеличивают риск заболеваний в будущем. Если вы знаете, что давление у вас иногда повышается, а иногда аномально низкое, советуем регулярно делать замеры с помощью тонометра.
Высокое давление – это приговор
На самом деле:
Многие люди живут с высоким давлением, думая, что с гипертонией уже ничего нельзя сделать. Но гипертонию можно контролировать, помогут вам регулярные упражнения, похудение, правильное питание и – иногда – медикаменты.
Если не есть соль, давление снизится
На самом деле:
Если показатели нормализовались, можно прекратить лечение
Это касается медикаментозного лечения, но не способа жизни. Чтобы забыть о гипертонии, необходимо постоянно придерживаться определенных правил.
Без их соблюдения болезнь может вернуться.
Кофе помогает при пониженном давлении
Напомним,