5 мифов о давлении, в которые опасно верить

29 октября 2020 10:30 Алла Лысак
5 мифов о давлении, в которые опасно верить
5 мифов о давлении, в которые опасно верить
pixabay.com

Давайте разберемся, в какие мифы об артериальном давлении вредно верить в наши дни.

Колебания давления не приносят вреда

На самом деле: 

Читайте такжеРазное давление на правой и левой руке: в каких случаях это опасно?
Перепады давления изнашивают сердечно-сосудистую систему и увеличивают риск заболеваний в будущем. Если вы знаете, что давление у вас иногда повышается, а иногда аномально низкое, советуем регулярно делать замеры с помощью тонометра.

Высокое давление – это приговор

На самом деле:

Многие люди живут с высоким давлением, думая, что с гипертонией уже ничего нельзя сделать. Но гипертонию можно контролировать, помогут вам регулярные упражнения,  похудение, правильное питание и – иногда – медикаменты.

Если не есть соль, давление снизится

На самом деле:

Читайте такжеНазваны напитки, нормализующие давление
Соль – это продукт, который может усугубить состояние гипертоника. Если вы будете употреблять соли меньше, чем обычно, сможете более эффективно контролировать давление. Но, к сожалению, отказом от соли нельзя вылечить гипертонию.

Если показатели нормализовались, можно прекратить лечение

Это касается медикаментозного лечения, но не способа жизни. Чтобы забыть о гипертонии, необходимо постоянно придерживаться определенных правил.

Без их соблюдения болезнь может вернуться.

Кофе помогает при пониженном давлении

Читайте такжеДоказано учеными: как употребление соли влияет на давление?
Кофе повышает давление всего на несколько часов, использовать его для лечения гипотонии бессмысленно (и даже опасно).

Напомним,

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