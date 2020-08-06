Как депрессия связана с заболеваниями сердца – канадские ученые

Канадские ученые из университета Саймона Фрезера установили связь между депрессией и повышением риска заболевания сердечно-сосудистыми недугами

В исследовании приняли участие 145 862 участников в возрасте от 35 до 70 лет из 21 страны с разным уровнем экономического развития . Стало ясно, что у людей, у которых наблюдалось более пяти признаков депрессии, риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и смертности был выше на 20%. Риск был вдвое больше в городских районах с большим количеством населения.

По мнению ученых, полученные данные свидетельствуют о том, что симптомы депрессии стоит принимать за такие же важные факторы риска развития заболевания, как и курение либо кровяное давление. Также депрессия стоит и на одном уровне с высоким содержанием холестерина в крови.

Помимо этого, ученые отметили, что сейчас ожидается увеличение количества людей с депрессивными симптомами из-за коронавируса и карантина.

Ранее сообщалось, что регулярный просмотр телевизора может также быть чреват появлением болезней сердца и расстройствами сна.

Напомним,