Как депрессия связана с заболеваниями сердца – канадские ученые
Канадские ученые из университета Саймона Фрезера установили связь между депрессией и повышением риска заболевания сердечно-сосудистыми недугами
По мнению ученых, полученные данные свидетельствуют о том, что симптомы депрессии стоит принимать за такие же важные факторы риска развития заболевания, как и курение либо кровяное давление. Также депрессия стоит и на одном уровне с высоким содержанием холестерина в крови.
Ранее сообщалось, что регулярный просмотр телевизора может также быть чреват появлением болезней сердца и расстройствами сна.
Напомним,