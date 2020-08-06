Как депрессия связана с заболеваниями сердца – канадские ученые

6 августа 2020 13:00 Антонина Старовойт
Как депрессия связана с заболеваниями сердца – канадские ученые
Как депрессия связана с заболеваниями сердца – канадские ученые
pixabay.com

Канадские ученые из университета Саймона Фрезера установили связь между депрессией и повышением риска заболевания сердечно-сосудистыми недугами

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В исследовании приняли участие 145 862 участников в возрасте от 35 до 70 лет из 21 страны с разным уровнем экономического развития. Стало ясно, что у людей, у которых наблюдалось более пяти признаков депрессии, риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и смертности был выше на 20%. Риск был вдвое больше в городских районах с большим количеством населения. 

По мнению ученых, полученные данные свидетельствуют о том, что симптомы депрессии стоит принимать за такие же важные факторы риска развития заболевания, как и курение либо кровяное давление. Также депрессия стоит и на одном уровне с высоким содержанием холестерина в крови.

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Помимо этого, ученые отметили, что сейчас ожидается увеличение количества людей с депрессивными симптомами из-за коронавируса и карантина. 

Ранее сообщалось, что регулярный просмотр телевизора может также быть чреват появлением болезней сердца и расстройствами сна. 

Напомним,

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