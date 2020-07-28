Ревизор Юлия Панкова откровенно о разводе: Я не узнавала того человека, за которого вышла замуж

Сердце Юлии Панковой открыто для новых отношений

В начале июля ведущая программы "Ревизор" Юля Панкова шокировала своих поклонников новостью о расставании с мужем. Спустя полгода отношений девушка приняла решение развестись.

В свое недавнем интервью в рамках проекта "Масливслух" телеведущая рассказала, что во время карантина многих людей она увидела с другой стороны: кого-то открылся с хорошей, другие же показали свое черное нутро.

Юлия Панкова с мужем / пресс-служба

Также Панкова призналась, что стало причиной развода. И призналась, что давала отношениям второй шанс. Пара пробовала, но ничего не получилось.

Для меня карантин - это некая проявочная бумага или же как-будто ускорение во времени, - отметила Юлия Панкова. - Очень люди начали себя по-разному проявлять. И у тех, у кого сидело внутри зло или какая-то темнота - она стала показывать себя, точно также как и в добре. У меня очень много людей отсеялось. Я увидела людей в их настоящем облике. Во время карантина я развелась со своим мужем. Мне было достаточно сложно, потому что мы недавно были в браке. Но я безумно благодарна карантину, потому что я очень быстро все поняла для себя. Очень быстро, молниеносно. К сожалению, бытует мнение, что после брака, после печати в паспорте - ничего не меняется. У меня, к сожалению, очень много поменялось. И кардинально сильно поменялось. Я не узнала того человека, за которого выходила замуж. И я сначала поняла, что что-то не так, но потом подумала, что нет, все вернется. И достаточно длительный период времени я рассматривала эту ситуацию со стороны. И потом я дала нам шанс, поговорила очень честно, предложила сходить к медиатору. Мы попробовали - у нас не получилось. И мы решили расстаться. Я в начале нашей супружеской жизни ощущала себя очень полно, и эта наполненность меня очень воодушевляла. И потом, к сожалению, все сошло на нет. И я поняла, что это твой выбор - дальше терпеть или нет. Я не хочу в 70 лет слышать тост от своего внука, который скажет: "За мудрую бабушку, которая прожила несчастливую жизнь, потому что она была терпилой".

Напомним,