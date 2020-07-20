Ревизор-11: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 20.07.2020)

20 июля на Новом канале и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 1 выпуск 11 сезона проекта Ревизор.

Смотрите в 1 выпуске 11 сезона «Ревизор»: борец за справедливость и образцовый гостинично-ресторанный бизнес Юлия Панкова и ее верная подруга Елена Филонова перевернут с ног на голову жемчужину Слобожанщины город Харьков. Юля проверит, в каких условиях питаются студенты политехнического университета, а Елена подожжет собственные волосы ради вас. И, конечно, без конфликтов и драки не обойдется!

Первая остановка Юлии Панковой – столовая Харьковского политехнического института. Это замечательный, а главное бюджетный вариант для студентов без толстого кошелька. Домашняя и дешевая кухня – что может быть лучше? Однако для команды Ревизор с Юлией Панковой в 1 выпуске важно, в каких условиях питаются студенты и чем их кормят!

Кроме любимых булочек, сосисок в тесте и витаминного салата на своих тарелках студенты получают как гарнир опасные микроэлементы, которые показал люминометр. А все потому, что блюда готовят на грязных столах и протирают тряпкой, которая пропитана маслом! Свежесть продуктов – это отдельная история. В столовой их хранят в повторной и выщербленной таре, стикеров нет, а о правильном соседстве продуктов лучше молчать… Какие еще сюрпризы скрывает столовая Харьковского политехнического института? Ответ – в программе Нового канала Ревизор 11 сезон 1 выпуск.

Ревизор красоты Елена Филонова рискнет собственными белокурыми волосами и проверит популярную процедуру закрытого салона TWINKLE – пирофорез, то есть стрижку огнем. Для безопасности Елена даже взяла с собой огнетушитель! Но понадобится ли он ей?

Отсутствие стерилизации ножниц для стрижки и хамоватый персонал оставили неприятное впечатление после бьюти-проверки. Однако профессионализм мастера покорил ревизора! Каким будет вывод Филоновой?

1 выпуск проекта «Ревизор-11» смотрите в 19:00 на Новом канале и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

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