Ревизор-11: Юлия Панкова устроит ревизию в гимназии, в которой учился Владимир Зеленский

30 июня 2020 12:25 Юлия Крутиева
Ревизор-11: Юлия Панкова устроит ревизию в гимназии, в которой учился Владимир Зеленский
Ведущая Юлия Панкова
пресс-служба Нового канала

20 июля на Новом канале стартует 11-й сезон проекта «Ревизор».

Читайте такжеПотап эмоционально отреагировал на звание, которое ему присвоил президент Зеленский
Зрители увидят ревизии Юлии Панковой и «Ревизора красоты» Елены Филоновой из крупнейших промышленных городов Украины. 

Ведущие «Ревизора-11» устроят провокации, чтобы вывести сотрудников на чистую воду и проверить слабые места заведений.

В этом сезоне Юля проверит, как работают кафе, рестораны и гостиницы после того, как мировая система пищевой безопасности НАССР стала обязательной для Украины и пришла на смену СанПиН, – рассказывает креативный продюсер «Ревизора» Екатерина Назаренко. – Для этого ведущая прошла обучение и получила сертификат «Координатора внедрения НАССР».

Юлия Панкова проводит ревизию / пресс-служба Нового канала
Читайте такжеАнна Панова умилила поклонников фотографиями с крестин дочери
Кстати, эту систему должен знать и выполнять каждый сотрудник. Даже если уборщица не знает, каким средством она убирает, и в какой концентрации оно разведено с водой, это означает, что система НАССР в этом заведении не внедрена.

Теперь в каждом городе мы проведем ночную ревизию заведений, – рассказывает Юлия Панкова. – Ночью персонал работает очень расслаблено, ведь руководства уже нет на рабочем месте. Застанем их врасплох и проверим.

Юлия Панкова проводит ревизию / пресс-служба Нового канала
Читайте такжеЖить с тобой одно удовольствие: Оля Полякова опубликовала редкое фото мужа в его день рождения
В Украине в 2019 году в 38% школ и детских садов были нарушения в организации питания. За год это 626 отравлений. Команда «Ревизора» проверила криворожскую гимназию № 95, где учился Владимир Зеленский.

Тема столовых мне близка, – говорит ведущая. – Ведь моя бабушка проработала поваром в детском саду 29 лет. Я часто была у нее на работе и наблюдала, как она готовила.

В рубрике «Ревизор красоты» вы увидите, как Елена Филонова проверяет последние яркие тенденции в индустрии красоты. Она выберет и протестирует самые неожиданные процедуры. Кстати, для одной из проверок девушке пришлось «отрастить» усы.

Включайте программу «Ревизор» 20 июля на Новом канале.

Напомним, 

Облако тегов

личная жизнь звезд Владимир Зеленский Новый Канал социальные сети Юлия Панкова Ревизор-11

Материалы по теме

Жить с тобой одно удовольствие: Оля Полякова опубликовала редкое фото мужа в его день рождения
Новости

Жить с тобой одно удовольствие: Оля Полякова опубликовала редкое фото мужа в его день рождения
Энрике Иглесиас умеет удивлять
Успешные люди

Энрике Иглесиас умеет удивлять
И она не отказалась! Лесе Никитюк предложили 100 000 долларов за сутки с незнакомцем
Новости

И она не отказалась! Лесе Никитюк предложили 100 000 долларов за сутки с незнакомцем
Гороскоп на 1 июля 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Гороскоп на 1 июля 2020 для всех знаков Зодиака

Популярное на сайте

5 интересных фактов о зрении, которые вы до сих пор могли не знать

5 интересных фактов о зрении, которые вы до сих пор могли не знать
Аферисты в сетях-5: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 23.06.2020)

Аферисты в сетях-5: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 23.06.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 18 выпуск онлайн (эфир от 27.06.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 18 выпуск онлайн (эфир от 27.06.2020)
Наречена для тата-3: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 26.06.2020)

Наречена для тата-3: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 26.06.2020)

Популярное видео

Аферисты в сетях-5: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 23.06.2020)

Аферисты в сетях-5: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 23.06.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 18 выпуск онлайн (эфир от 27.06.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 18 выпуск онлайн (эфир от 27.06.2020)
Аферисты в сетях-5: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 23.06.2020)

Аферисты в сетях-5: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 23.06.2020)
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 27.06.2020)

Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 27.06.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK