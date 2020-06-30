Ревизор-11: Юлия Панкова устроит ревизию в гимназии, в которой учился Владимир Зеленский

20 июля на Новом канале стартует 11-й сезон проекта «Ревизор».

Зрители увидят ревизии Юлии Панковой и «Ревизора красоты» Елены Филоновой из крупнейших промышленных городов Украины.

Ведущие «Ревизора-11» устроят провокации, чтобы вывести сотрудников на чистую воду и проверить слабые места заведений.

В этом сезоне Юля проверит, как работают кафе, рестораны и гостиницы после того, как мировая система пищевой безопасности НАССР стала обязательной для Украины и пришла на смену СанПиН, – рассказывает креативный продюсер «Ревизора» Екатерина Назаренко. – Для этого ведущая прошла обучение и получила сертификат «Координатора внедрения НАССР».

Юлия Панкова проводит ревизию / пресс-служба Нового канала

Кстати, эту систему должен знать и выполнять каждый сотрудник. Даже если уборщица не знает, каким средством она убирает, и в какой концентрации оно разведено с водой, это означает, что система НАССР в этом заведении не внедрена.

Теперь в каждом городе мы проведем ночную ревизию заведений, – рассказывает Юлия Панкова. – Ночью персонал работает очень расслаблено, ведь руководства уже нет на рабочем месте. Застанем их врасплох и проверим.

Юлия Панкова проводит ревизию / пресс-служба Нового канала

В Украине в 2019 году в 38% школ и детских садов были нарушения в организации питания. За год это 626 отравлений. Команда «Ревизора» проверила криворожскую гимназию № 95, где учился Владимир Зеленский.

Тема столовых мне близка, – говорит ведущая. – Ведь моя бабушка проработала поваром в детском саду 29 лет. Я часто была у нее на работе и наблюдала, как она готовила.

В рубрике «Ревизор красоты» вы увидите, как Елена Филонова проверяет последние яркие тенденции в индустрии красоты. Она выберет и протестирует самые неожиданные процедуры. Кстати, для одной из проверок девушке пришлось «отрастить» усы.

Включайте программу «Ревизор» 20 июля на Новом канале.

Напомним,