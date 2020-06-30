Ревизор-11: Юлия Панкова устроит ревизию в гимназии, в которой учился Владимир Зеленский
20 июля на Новом канале стартует 11-й сезон проекта «Ревизор».
Ведущие «Ревизора-11» устроят провокации, чтобы вывести сотрудников на чистую воду и проверить слабые места заведений.
В этом сезоне Юля проверит, как работают кафе, рестораны и гостиницы после того, как мировая система пищевой безопасности НАССР стала обязательной для Украины и пришла на смену СанПиН, – рассказывает креативный продюсер «Ревизора» Екатерина Назаренко. – Для этого ведущая прошла обучение и получила сертификат «Координатора внедрения НАССР».
Теперь в каждом городе мы проведем ночную ревизию заведений, – рассказывает Юлия Панкова. – Ночью персонал работает очень расслаблено, ведь руководства уже нет на рабочем месте. Застанем их врасплох и проверим.
Тема столовых мне близка, – говорит ведущая. – Ведь моя бабушка проработала поваром в детском саду 29 лет. Я часто была у нее на работе и наблюдала, как она готовила.
В рубрике «Ревизор красоты» вы увидите, как Елена Филонова проверяет последние яркие тенденции в индустрии красоты. Она выберет и протестирует самые неожиданные процедуры. Кстати, для одной из проверок девушке пришлось «отрастить» усы.
Включайте программу «Ревизор» 20 июля на Новом канале.
Напомним,