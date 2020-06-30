Аферисты в сетях-5: Елена-Кристина Лебедь рассказала о мести мошенников

30 июня 2020 12:10 Юлия Крутиева
Аферисты в сетях-5: Елена-Кристина Лебедь рассказала о мести мошенников
Ведущая Елена-Кристина Лебедь
пресс-служба Нового канала

Ведущая проекта «Аферисты в сетях» (Новый канал) рассказала, как мошенники ей мстили.

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Несмотря на всю комичность некоторых расследований, профессия Елены-Кристины Лебедь довольно опасна. Ведь зачастую на пути команды «Аферистов в сетях» встречаются мошенники, чье желание обогатиться сильнее принципов морали. 

И за годы проекта были даже случаи, когда рассекреченные аферисты пытались отомстить телеведущей.

Пытались, еще и заметно так – зеленкой в лицо, – говорит Елена-Кристина Лебедь. – Полтора месяца после этой мести проходила в образе Шрека (большой зеленый орг – персонаж одноименного мультфильма – прим.ред.). Соседские дети были в восторге.

Ведущая Елена-Кристина Лебедь / пресс-служба Нового канала
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К счастью, этот случай не испугал ведущую «Аферистов в сетях». А все потому, что у нее обостренное чувство справедливости. Как говорит сама Елена-Кристина Лебедь, когда едет в машине и видит, что другой водитель нарушает ПДД, всегда выйдет и сделает ему замечание.

А какие мошенничества придется раскрыть телеведущей на этот раз? Смотрите уже сегодня, 30 июня, в 19:00 в «Аферистах в сетях» на Новом канале!

Напомним, 

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