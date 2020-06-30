Аферисты в сетях-5: Елена-Кристина Лебедь рассказала о мести мошенников
Ведущая проекта «Аферисты в сетях» (Новый канал) рассказала, как мошенники ей мстили.
И за годы проекта были даже случаи, когда рассекреченные аферисты пытались отомстить телеведущей.
Пытались, еще и заметно так – зеленкой в лицо, – говорит Елена-Кристина Лебедь. – Полтора месяца после этой мести проходила в образе Шрека (большой зеленый орг – персонаж одноименного мультфильма – прим.ред.). Соседские дети были в восторге.
А какие мошенничества придется раскрыть телеведущей на этот раз? Смотрите уже сегодня, 30 июня, в 19:00 в «Аферистах в сетях» на Новом канале!
Напомним,