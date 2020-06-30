Оля Полякова опубликовала редкое фото мужа в его день рождения: Жить с тобой одно удовольствие

Оля Полякова опубликовала редкое фото мужа в его день рождения: Жить с тобой одно удовольствие
29 июня в семье певицы Оли Поляковой был праздник.
На своей странице в Инстаграм звезда опубликовала редкое фото мужа, так как сам мужчина избегает публичности. Свой пост певица сопроводила трогательным поздравлением с днем рождения, в котором назвала самые лучшие качества супруга. А также отметила, что если дочки будут выбирать себе мужа, похожего на отца, то им несказанно повезет.
Это фото так отражает тебя, по виду свирепый, но добрый внутри, сильный но мягкий, твёрдый решительный, но уступчивый, когда дело касается твоих девочек! – пишет в Сети Оля Полякова. – Как все эти качества уживаются в тебе так гармонично, что жить с тобой одно удовольствие?) Нам тепло и безопасно, мы окружены заботой и вниманием, любовью и комплиментами! И если девочки выбирают мужей, похожих на отца, то им несказанно повезёт, хотя таких ведь больше нет. Будь главное здоров и полон сил! Скачи на своих конях, играй в теннис, занимайся любимым делом, плавай в заливе и люби нас! А мы рядом! С днём рождения!
Напомним,