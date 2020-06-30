Оля Полякова опубликовала редкое фото мужа в его день рождения: Жить с тобой одно удовольствие

30 июня 2020 01:10 Юлия Крутиева
Оля Полякова опубликовала редкое фото мужа в его день рождения: Жить с тобой одно удовольствие
Певица Оля Полякова
instagram.com/polyakovamusic

29 июня в семье певицы Оли Поляковой был праздник.

Читайте такжеТайный агент: то, что творится за барной стойкой в столичном пабе, шокировало журналистов
Супруг Оли Поляковой Вадим праздновал свой день рождения. Конечно же, артистка не могла не поздравить публично в Сети своего любимого мужчину.

На своей странице в Инстаграм звезда опубликовала редкое фото мужа, так как сам мужчина избегает публичности. Свой пост певица сопроводила трогательным поздравлением с днем рождения, в котором назвала самые лучшие качества супруга. А также отметила, что если дочки будут выбирать себе мужа, похожего на отца, то им несказанно повезет.

Муж Оли Поляковой - Вадим / instagram.com/polyakovamusic

Это фото так отражает тебя, по виду свирепый, но добрый внутри, сильный но мягкий, твёрдый решительный, но уступчивый, когда дело касается твоих девочек! – пишет в Сети Оля Полякова. – Как все эти качества уживаются в тебе так гармонично, что жить с тобой одно удовольствие?) Нам тепло и безопасно, мы окружены заботой и вниманием, любовью и комплиментами! И если девочки выбирают мужей, похожих на отца, то им несказанно повезёт, хотя таких ведь больше нет. Будь главное здоров и полон сил! Скачи на своих конях, играй в теннис, занимайся любимым делом, плавай в заливе и люби нас! А мы рядом! С днём рождения!

Читайте такжеВладимир Зеленский наградил орденами и званиями звезд украинского шоу-бизнеса
К слову, Оля с Вадимом познакомились на корпоративе, где Полякова была в качестве приглашенной звезды. Встречаться пара стала, когда мужчина был еще женат, и Оле приходилось недолгое время быть в качестве любовницы. Сейчас супруги воспитывает двоих очаровательных дочерей – 15-летнюю Марию и 8-летнюю Алису.

Оля Полякова с дочками / instagram.com/polyakovamusic

Напомним, 

Облако тегов

личная жизнь звезд Оля Полякова социальные сети день рождения новости день рождения звезд

Материалы по теме

Беременная Кэти Перри призналась, что задумывалась о суициде
Новости

Беременная Кэти Перри призналась, что задумывалась о суициде
Зачем рожать, если ты не уверен: Певица ONUKA призналась, что ее беременность была незапланированной
Новости

Зачем рожать, если ты не уверен: Певица ONUKA призналась, что ее беременность была незапланированной
Жить с тобой одно удовольствие: Оля Полякова опубликовала редкое фото мужа в его день рождения
Новости

Жить с тобой одно удовольствие: Оля Полякова опубликовала редкое фото мужа в его день рождения
30 июня: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
Праздники

30 июня: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Популярное на сайте

5 интересных фактов о зрении, которые вы до сих пор могли не знать

5 интересных фактов о зрении, которые вы до сих пор могли не знать
Аферисты в сетях-5: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 23.06.2020)

Аферисты в сетях-5: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 23.06.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 18 выпуск онлайн (эфир от 27.06.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 18 выпуск онлайн (эфир от 27.06.2020)
Наречена для тата-3: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 26.06.2020)

Наречена для тата-3: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 26.06.2020)

Популярное видео

Аферисты в сетях-5: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 23.06.2020)

Аферисты в сетях-5: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 23.06.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 18 выпуск онлайн (эфир от 27.06.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 18 выпуск онлайн (эфир от 27.06.2020)
Аферисты в сетях-5: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 23.06.2020)

Аферисты в сетях-5: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 23.06.2020)
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 27.06.2020)

Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 27.06.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK