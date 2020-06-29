Елена-Кристина Лебедь о работе и рисках своей профессии: Любимый помогает разрулить проблемы

29 июня 2020 00:05 Юлия Крутиева
Елена-Кристина Лебедь о работе и рисках своей профессии: Любимый помогает разрулить проблемы
Елена-Кристина Лебедь и Павел Розенко
instagram.com/elena_kristina_lebed

Ведущая проекта Аферисты в сетях (Новый канал) Елена-Кристина Лебедь призналась, что часто не слушает советы родного человека.

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Работа ведущей «Аферистов в сетях» предполагает не только любование в кадре, она довольно опасна. Ведь почти каждый день Елена-Кристина Лебедь встречается с людьми, которые обманывают других в интернете. Поэтому неизвестно, насколько опасными они могут быть в повседневной жизни.

В одном из интервью телеведущая даже призналась, что не говорит о работе со своей мамой и хитрит, не называя дату премьеры новых сезонов. А все потому, чтобы родной человек не волновался. Единственный, кто знает все риски ее профессии, – это любимый Елены-Кристины Лебедь.

Елена-Кристина Лебедь и Павел Розенко / instagram.com/elena_kristina_lebed

Очень часто любимый помогает мне разрулить проблему, трудную ситуацию или просто непонятный момент, – делится ведущая «Аферистов в сетях». – У нас даже уже свой внутренний домашний мэм есть: «А я говорил!» (смеется).

Елена-Кристина Лебедь признается: она часто просит совета, а потом делает по-своему. Так и возник этот семейный мэм.

Я часто спорю, – с улыбкой признается Елена-Кристина. – Доказываю, что можно не так, а вот так! А потом еще так! А он: «Ну, делай как хочешь. Но лучше советую вот так». И что в итоге? Я делаю по-своему, а получается, что более продуктивным был его вариант. И что по мэмам? «А я говорил» (смеется).

Елена-Кристина Лебедь и Павел Розенко / instagram.com/elena_kristina_lebed

А о каких мошеннических схемах расскажет в новых выпусках Елена-Кристина Лебедь? Смотрите каждый вторник в 19:00 в «Аферистах в сетях» на Новом канале!

Напомним, 

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