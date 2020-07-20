Ревизор-11: Юлия Панкова провела шокирующую проверку столовой одного из крупнейших вузов страны

Ведущая Нового канала Юлия панкова провела ревизию столовой одного из крупнейших вузов страны.

Первый город, который оказался под прицелом «Ревизора» (Новый канал) Юлии Панковой , – Харьков. Ведущая вооружилась арсеналом приборов, помогающих проводить ревизии, и отправилась на проверку столовой Харьковского политехнического института.

Интересно было узнать, чем кормят студентов в одном из крупнейших университетов страны, – говорит Юля. – К столовым я отношусь по-особенному, ведь моя бабушка проработала поваром в детском саду 29 лет. Часто была у нее на работе и наблюдала, как она готовит.

Ревизор-11: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 20.07.2020) / пресс-служба Нового канала

Столовая харьковского КПИ привлекает ароматом свежих булочек и большим ассортиментом блюд по демократичным ценам. Кстати, питаться здесь могут не только студенты, но и все харьковчане. Вход на территорию отрыт.

Приятно, что заведение такое гостеприимное, – говорит ведущая. – Но условия, в которых готовятся блюда, опасны для здоровья человека. Я с помощью люминометра, который определяет степень загрязнения поверхностей, проверила столешницу с пирожками. При норме до 30 единиц устройство показало более 3 тысяч. Представьте, сколько там микробов.

Ревизор-11: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 20.07.2020) / пресс-служба Нового канала

Ведущая обнаружила, что повара смазывают пирожки не кондитерской кисточкой, а грязной и вонючей тряпкой. Словом, настоящий рассадник инфекции. А еще работники заведения не соблюдают правила хранения продуктов. Готовые блюда оставляют возле немытых овощей. В холодильнике беспорядок, а за ним - бегают тараканы!

Решится ли Юля после всего увиденного попробовать блюда, приготовленные на этой кухне? Узнаете уже сегодня, 20 июля, в 19:00 в программе «Ревизор» на Новом канале.

Напомним,