Ревизор-11: Юлия Панкова провела шокирующую проверку столовой одного из крупнейших вузов страны

20 июля 2020 12:55 Юлия Крутиева
Ревизор-11: Юлия Панкова провела шокирующую проверку столовой одного из крупнейших вузов страны
Ревизор-11: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 20.07.2020)
пресс-служба Нового канала

Ведущая Нового канала Юлия панкова провела ревизию столовой одного из крупнейших вузов страны.

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Первый город, который оказался под прицелом «Ревизора» (Новый канал) Юлии Панковой, – Харьков. Ведущая вооружилась арсеналом приборов, помогающих проводить ревизии, и отправилась на проверку столовой Харьковского политехнического института.

Интересно было узнать, чем кормят студентов в одном из крупнейших университетов страны, – говорит Юля. – К столовым я отношусь по-особенному, ведь моя бабушка проработала поваром в детском саду 29 лет. Часто была у нее на работе и наблюдала, как она готовит.

Ревизор-11: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 20.07.2020) / пресс-служба Нового канала

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Столовая харьковского КПИ привлекает ароматом свежих булочек и большим ассортиментом блюд по демократичным ценам. Кстати, питаться здесь могут не только студенты, но и все харьковчане. Вход на территорию отрыт.

Приятно, что заведение такое гостеприимное, – говорит ведущая. – Но условия, в которых готовятся блюда, опасны для здоровья человека. Я с помощью люминометра, который определяет степень загрязнения поверхностей, проверила столешницу с пирожками. При норме до 30 единиц устройство показало более 3 тысяч. Представьте, сколько там микробов.

Ревизор-11: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 20.07.2020) / пресс-служба Нового канала

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Ведущая обнаружила, что повара смазывают пирожки не кондитерской кисточкой, а грязной и вонючей тряпкой. Словом, настоящий рассадник инфекции. А еще работники заведения не соблюдают правила хранения продуктов. Готовые блюда оставляют возле немытых овощей. В холодильнике беспорядок, а за ним - бегают тараканы!

Решится ли Юля после всего увиденного попробовать блюда, приготовленные на этой кухне? Узнаете уже сегодня, 20 июля, в 19:00 в программе «Ревизор» на Новом канале.

Напомним,

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