Верка Сердючка устроила жаркие танцы, купаясь в фонтане на Крещатике
Популярная артистка Верка Сердючка удивила публику неожиданным появлением прямо в центре столице. VERKA SERDUCHKA & BAND устроили настоящий праздник под открытым небом с зажигательными танцами и купанием в фонтане.
Под песню Make it rain champagne Верка и ее бэнд устроили настоящий перфоманс – обаятельные участники коллектива пели, веселились, угощали киевлян и гостей города шампанским и даже купались в фонтане. Отдельно стоит отметить зажигательные танцы. Мама Верки, задрав юбку, пустилась в пляс прямо на каблуках.
Не стоим на месте, танцуем, зажигаем!– заводила публику Верка Сердючка с традиционной звездой на голове.
Как сообщалось ранее, шоу пройдет в формате видео-путешествия по стране, гидами в котором будут лучшие украинские артисты.
Несколько дней назад состоялись съемки выступления Сергея Бабкина – музыкант спел в центре родного Харькова. Кто еще из звезд примет участие в шоу канала «Украина» – станет известно совсем скоро. Режиссер-постановщик концерта – Елена Коляденко.
Смотрите грандиозный концерт «З Днем народження, Україно!» 24 августа, в День Независимости Украины, на телеканале «Украина»!
Напомним,