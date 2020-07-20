Верка Сердючка устроила жаркие танцы, купаясь в фонтане на Крещатике

20 июля 2020 12:10 Юлия Крутиева
Верка Сердючка устроила жаркие танцы, купаясь в фонтане на Крещатике
VERKA SERDUCHKA & BAND
пресс-служба канала Украина

Популярная артистка Верка Сердючка удивила публику неожиданным появлением прямо в центре столице. VERKA SERDUCHKA & BAND устроили настоящий праздник под открытым небом с зажигательными танцами и купанием в фонтане.

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В солнечный воскресный день, прогуливаясь по главной улице Киева, никто явно не ожидал увидеть яркое выступление народной любимицы Верки Сердючки. Никакой профессиональной сцены или спецэффектов – артистка выступила прямо на фонтане.

VERKA SERDUCHKA & BAND / пресс-служба канала Украина

Под песню Make it rain champagne Верка и ее бэнд устроили настоящий перфоманс – обаятельные участники коллектива пели, веселились, угощали киевлян и гостей города шампанским и даже купались в фонтане. Отдельно стоит отметить зажигательные танцы. Мама Верки, задрав юбку, пустилась в пляс прямо на каблуках.

Не стоим на месте, танцуем, зажигаем!
 – заводила публику Верка Сердючка с традиционной звездой на голове.

VERKA SERDUCHKA & BAND / пресс-служба канала Украина

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Яркое выступление Верки Сердючки на Крещатике состоялось не случайно – это были съемки праздничного концерта «З Днем народження, Україно!», который покажут на канале «Украина» 24 августа.

Как сообщалось ранее, шоу пройдет в формате видео-путешествия по стране, гидами в котором будут лучшие украинские артисты.

VERKA SERDUCHKA & BAND / пресс-служба канала Украина

Несколько дней назад состоялись съемки выступления Сергея Бабкина – музыкант спел в центре родного Харькова. Кто еще из звезд примет участие в шоу канала «Украина» – станет известно совсем скоро. Режиссер-постановщик концерта – Елена Коляденко.

Смотрите грандиозный концерт «З Днем народження, Україно!» 24 августа, в День Независимости Украины, на телеканале «Украина»!

Напомним,

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концерты Верка Сердючка съемки канал Украина новости Крещатик З Днем народження; Україно

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