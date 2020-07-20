46-летняя Юлия Высоцкая произвела фурор своей фигурой в крошечном бикини
20 июля 2020 11:45
Юлия Крутиева
Ведущая и кулинар Юлия Высоцкая
instagram.com/juliavysotskayaofficial
Кулинар Юлия Высоцкая продемонстрировала все прелести своей фигуры в купальнике во время отдыха на яхте.
В 2020 году пандемия коронавируса внесла свои коррективы в планы многих жителей по всей планете. Несмотря на то, что с каждой неделей правительства разных стран открывает курортный сезон
, многие пока не рискуют покидать родину ради долгожданного отдыха.
Одна из таких – ведущая и кулинар Юлия Высоцкая, которая вместе с семьей ежегодно радовала себя отдыхом на лазурном побережье Греции, Италии или Турции.
Кулинар Юлия Высоцкая / instagram.com/juliavysotskayaofficial
В этом году Юлия проводит лето в Подмосковье. Солнечные ванны ей пришлось заменить на прогулки по лесам и паркам, где она наслаждается местными достопримечательностями и дышит свежим воздухом.
Но, тем не менее, звезда не опустила возможности в очередной раз напомнить публике, что в свои 46 лет она находится в прекрасной физической форме.
Ведущая и кулинар Юлия Высоцкая показала фигуру в бикини / instagram.com/juliavysotskayaofficial
Грациозность и подтянутость своего тела Высоцкая продемонстрировала с помощью архивной фотографии, на которой она позирует на палубе яхты в крошечном бикини.
Все, что случилось со мной когда-либо – мое. Все, что я пережила, сделало меня мной. Жизнь состоит из множества улыбок, слез, отчаянья, смеха, радостей, печалей и других оттенков чувств, – пишет в комментариях Юлия. – И если я сейчас не на море, совсем не означает, что моря больше нет. Море есть, и оно мое.
Напомним,