46-летняя Юлия Высоцкая произвела фурор своей фигурой в крошечном бикини

Кулинар Юлия Высоцкая продемонстрировала все прелести своей фигуры в купальнике во время отдыха на яхте.

В 2020 году пандемия коронавируса внесла свои коррективы в планы многих жителей по всей планете. Несмотря на то, что с каждой неделей правительства разных стран открывает курортный сезон , многие пока не рискуют покидать родину ради долгожданного отдыха.

Одна из таких – ведущая и кулинар Юлия Высоцкая, которая вместе с семьей ежегодно радовала себя отдыхом на лазурном побережье Греции, Италии или Турции.

Кулинар Юлия Высоцкая / instagram.com/juliavysotskayaofficial

В этом году Юлия проводит лето в Подмосковье. Солнечные ванны ей пришлось заменить на прогулки по лесам и паркам, где она наслаждается местными достопримечательностями и дышит свежим воздухом.

Но, тем не менее, звезда не опустила возможности в очередной раз напомнить публике, что в свои 46 лет она находится в прекрасной физической форме.

Ведущая и кулинар Юлия Высоцкая показала фигуру в бикини / instagram.com/juliavysotskayaofficial

Грациозность и подтянутость своего тела Высоцкая продемонстрировала с помощью архивной фотографии, на которой она позирует на палубе яхты в крошечном бикини.

Все, что случилось со мной когда-либо – мое. Все, что я пережила, сделало меня мной. Жизнь состоит из множества улыбок, слез, отчаянья, смеха, радостей, печалей и других оттенков чувств, – пишет в комментариях Юлия. – И если я сейчас не на море, совсем не означает, что моря больше нет. Море есть, и оно мое.

Напомним,