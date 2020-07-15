Выходные и праздники в августе 2020 года в Украине: сколько будем отдыхать

15 июля 2020 09:30 Алла Лысак
Выходные и праздники в августе 2020 года в Украине: сколько будем отдыхать
Выходные и праздники в августе 2020 года в Украине: сколько будем отдыхать

Последний месяц лета принесет нам дополнительные выходные!

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В августе 2020 года мы  будем праздновать главное для нашей страны торжество — День независимости Украины.

В связи с эти праздником мы получим дополнительный выходной день и длинный уик-энд с 22 августа, субботы, по 24 августа, понедельник, включительно. Используйте его на все 100%.

Кроме того, на август попадают многие профессиональные и тематические праздники:

Напомним,

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День независимости Украины выходные дни в Украине выходные в Киеве

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