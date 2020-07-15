Выходные и праздники в августе 2020 года в Украине: сколько будем отдыхать
Последний месяц лета принесет нам дополнительные выходные!
В связи с эти праздником мы получим дополнительный выходной день и длинный уик-энд с 22 августа, субботы, по 24 августа, понедельник, включительно. Используйте его на все 100%.
Кроме того, на август попадают многие профессиональные и тематические праздники:
- 5 августа День светофора,
- 8 августа День альпинизма,
- 12 августа День молодежи,
- 19 августа Преображение Господне,
- 23 августа День государственного флага,
- 28 августа День авиации Украины,
- 28 августа Успение Пресвятой Богородицы,
- 29 августа День памяти защитников Украины.
Напомним,