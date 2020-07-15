Выходные и праздники в августе 2020 года в Украине: сколько будем отдыхать

Выходные и праздники в августе 2020 года в Украине: сколько будем отдыхать

Последний месяц лета принесет нам дополнительные выходные!

В августе 2020 года мы будем праздновать главное для нашей страны торжество — День независимости Украины.

В связи с эти праздником мы получим дополнительный выходной день и длинный уик-энд с 22 августа, субботы, по 24 августа, понедельник, включительно. Используйте его на все 100%.

Кроме того, на август попадают многие профессиональные и тематические праздники:

5 августа День светофора,

8 августа День альпинизма,

12 августа День молодежи,

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19 августа Преображение Господне,

23 августа День государственного флага,

28 августа День авиации Украины,

28 августа Успение Пресвятой Богородицы,

29 августа День памяти защитников Украины.

Напомним,