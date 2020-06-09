Как сохранить здоровье роговицы при ношении контактных линз: ТОП-5 советов

TV.UA собрал 5 советов, как сохранить здоровье роговицы при ношении контактных линз.

Мягкие контактные линзы используют миллионы людей во всём мире. Это удобный вид коррекции, а всё время развивающиеся технологии позволяют изготавливать линзы из материалов, обладающих высокой кислородной проницаемостью и увлажнением. И всё-таки, появившаяся тенденция приобретения линз через Интернет, минуя консультацию врача, повышает риски дискомфорта и воспалительных осложнений на поверхности глаз.

Поэтому, решая вопрос о приобретении мягких контактных линз, следует обратиться к врачу, да и в процессе пользования линзами желательно 1 раз в полгода навещать своего врача, чтобы убедиться, что все идёт хорошо и ваша роговица здорова.

Вот основные правила, которые сделают ношение контактных линз абсолютно безопасным и комфортным для вас.

1. Выбор специалиста

Контактология – отдельное направление в офтальмологии. Не всякий офтальмолог досконально владеет им. Если специалист всеми силами пытается отговорить вас от контактной коррекции, уточните у него: «Как давно он занимается контактной коррекцией?». Зачастую, такие специалисты могут вообще не проводить подбор линз, а только слышать о некоторых негативных отзывах. После того, как вы нашли своего специалиста, важно продолжать обследоваться именно у него, ведь именно он видел первоначальное состояние глаз, особенности посадки линз и прочие нюансы. А значит, именно обследование у одного и того же специалиста позволит выявить малейшие изменения даже на самых ранних этапах.

2. Выбор линз

В Интернете существует много рекламы по поводу преимуществ тех или иных линз. Однако, какая бы ни была хорошая линза, только специалист может сказать, какой вариант контактной коррекции вам подходит лучше всего. Это связано с тем, что поверхность глаза у каждого человека имеет свою специфику, которую можно оценить только с помощью специальных приборов. Поэтому, если кто-то из знакомых расхваливает или, наоборот, ругает свои контактные линзы, это не говорит о том, что линза хорошая или плохая. Это свидетельствует, что данный вариант линз подходит или не подходит конкретному человеку.

3. Гигиена

И ещё один важный нюанс – акции! Зачастую для привлечения пациентов фирмы и оптики проводят акции, когда та или иная линза стоит значительно дешевле линз конкурентов. Как результат, желая сэкономить, пациенты могут начать самостоятельно переходить с одной марки линз на другую. Такой переход может закончиться очень плохо, ведь разница между линзами заключается не только в названии, но и в параметрах (размер, кислородопроницаемость, материал, особенности края), которые могут серьёзно повлиять на здоровье передней поверхности глаза.

И вот, когда вы определились с первыми двумя пунктами, дальше ответственность в ваших руках, как в прямом, так и в переносном смысле. Сама линза не представляет угрозы – она полностью безопасна! А вот грязные руки могут привести к серьёзным последствиям. Ни для кого ни секрет, что на руках у нас живут миллионы микроорганизмов (бактерии, вирусы, грибки), которые при попадании в глаза могут привести к серьёзному воспалению. Поэтому, если вам приходилось читать в Интернете про случаи воспаления глаз, надо помнить, что сама по себе линза к этому привести не могла. Дабы избежать осложнений, надо следовать простым рекомендациям.

До надевания и перед снятием линз необходимо тщательно мыть руки с мылом, а затем насухо вытирать их бумажным или вафельным полотенцем.

Использование дополнительных антисептиков – запрещено!

Избегайте посещения влажных помещений (сауны, бани, бассейны и пр.) в контактных линзах.

Во время простуды, высокой температуры, кашля, насморка ношение линз категорически запрещается.

Хранение контейнера без линз должно быть в сухом помещении (НЕ в ванной комнате), без раствора, и он должен быть накрыт салфеткой.

4. Уход за линзами

Для хранения контактных линз используются различные растворы, которые можно разделить на четыре основные группы:

мультицелевые растворы. Обычные базовые растворы. Сами производители отмечают, что такой раствор способен убить до 99-99,9% микроорганизмов. Они являются самыми дешёвыми. Могут вызывать жжение первые 15 минут после надевания линз;

мультицелевые растворы с увлажнителем. Так как носители контактных линз склонны к пересыханию глаз, производители стали добавлять увлажняющий компонент (чаще всего, гиалуроновая кислота). Такие растворы стоят дороже, однако при этом значительно продлевают время комфортного ношения;

пероксидные системы. Самый лучший вариант для уничтожения всех возможных микроорганизмов и отложений на линзах. Все пероксидные системы можно разделить 2 основные группы: короткого действия – 1-2 часа (особенно хороши, если надо срочно продезинфицировать контактную линзу, либо в комбинации с первыми двумя типами), и длительного действия – до 6 часов. Такие растворы можно применять самостоятельно для ежедневного использования. Особенно это показано пациентам, склонным к аллергиям. После использования пероксидной очистки, линзу следует тщательно промыть раствором для хранения линз;

растворы для жёстких контактных линз. Так как для изготовления жёстких контактных линз используется другой тип материалов, нежели для мягких, подход к уходу за такими линзами должен быть другим. На сегодняшний день доступны очистители для жёстких линз – обычно специальные суспензии, содержащие силиконовые шарики и специальные соли, максимально очищающие линзу, и специальные растворы, в которых линза хранится без риска изменения свойств материалов.

5. Контроль

Несмотря на то, что линза безопасна и при правильном соблюдении правил ухода и гигиены нет причин для волнения, надо понимать, что всё равно есть определённое взаимодействие линзы с передней поверхностью глаза. Поэтому в рекомендациях всего мира указано, что пациент, использующий контактные линзы, обязан периодически обследоваться у доктора. Периодичность обследования назначает специалист, однако рекомендуется проходить осмотры не реже, чем один раз в три месяца.

Если же вы почувствовали дискомфорт при ношении контактных линз, появилось покраснение или выделения из глаз, снизилось зрение – необходимо сразу снять контактную линзу и обратиться к своему доктору или любому другому, доступному на данный момент.

Заключение

Многие люди пользуются линзами десятилетиями и получают удовольствие от комфорта и высокого зрения. Соблюдая все выше перечисленные пункты, они сохраняют свои глаза в абсолютно здоровом состоянии. К сожалению, есть и случаи, когда пренебрежение правилами гигиены заканчиваются серьёзными воспалительными заболеваниями, требующими длительного лечения. Именно поэтому каждый пользователь контактных линз должен помнить, что здоровье глаз в его руках, как в прямом, так и переносном смысле.

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