ТОП-3 глазных симптома диабета
Медики рассказали о проблемах с глазами, которые могут наблюдаться у пациентов с сахарным диабетом.
Снижается четкость зрения
Если уровень сахара в крови постоянно высокий, со временем человек может начать замечать, что зрение стало хуже, предметы, которые ранее он видел четко, стали расплывчатыми и туманными.
Катаракта
Глаукома
Это опасное заболевание тоже связано с высокой концентрацией глюкозы в крови. Сахар влияет на наличие гликопротеина, это вещество может приводить к блокировке дренажной системы глаза, из-за чего растет внутриглазное давление и развивается глаукома.
Напомним,