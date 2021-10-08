ТОП-3 глазных симптома диабета

Медики рассказали о проблемах с глазами, которые могут наблюдаться у пациентов с сахарным диабетом.

Снижается четкость зрения

Если уровень сахара в крови постоянно высокий, со временем человек может начать замечать, что зрение стало хуже, предметы, которые ранее он видел четко, стали расплывчатыми и туманными.

Катаракта

Катаракта — это заболевание, связанное с помутнением хрусталика. К сожалению, им чаще всего страдают люди, которым поставили диагноз диабет, а также склонные к данному заболеванию пациенты.

Глаукома

Это опасное заболевание тоже связано с высокой концентрацией глюкозы в крови. Сахар влияет на наличие гликопротеина, это вещество может приводить к блокировке дренажной системы глаза, из-за чего растет внутриглазное давление и развивается глаукома.

Напомним,