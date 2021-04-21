5 вопросов о сахарном диабете, которые вы стесняетесь задать врачу

5 вопросов о сахарном диабете, которые вы стесняетесь задать врачу

Сахарный диабет является неинфекционной пандемией 21 века. О нем много говорят, но вопросов, которые люди не решаются задать, меньше не становится.

Сахарный диабет является болезнью сладкоежек?

Нет, возникновение первого типа диабета связано с атакой иммунной системы на его собственную поджелудочную железу, а основным фактором развития диабета второго типа ученые называют лишний вес.

Мы поправляемся, когда переедаем, поэтому сахар можно назвать лишь косвенной причиной развития диабета второго типа.

Все диабетики зависимы от инсулина?

Инсулинозависимым является только диабет первого типа.

При развитии диабета второго типа врачи могут назначить пациенту таблетки и проводить лечение по другому алгоритму.

К сожалению, в случае диабета второго типа иногда врачи вынуждены назначать пациенту инъекции инсулина, но этот способ лечения считается крайней мерой, ведь облегчить состояние пациента с таким заболеванием вполне способны переход на правильное питание, диета и избавление от лишнего веса.

Диабетикам нельзя есть сладкое?

5 вопросов о сахарном диабете, которые вы стесняетесь задать врачу / pixabay.com

Можно, но с осторожностью.

Дело в том, что диабетики страдают не только от высокого сахара, но и от его колебаний. Поэтому сладкое частенько может употребляться в качестве способа поднять низкую глюкозу.

Этот продукт перестает быть просто способом побаловать свои вкусовые рецепторы, он превращается в лекарство.

Инсулин придется колоть постоянно?

Современная фармакология дала возможность людям с диабетом обходиться одной инъекцией инсулина в день.

Это очень удобно и позволяет жить полной жизнью, несмотря на диагноз.

Но если, например, человек сорвался и съел сладкого, он может измерять сахар и сделать укол быстрого инсулина, чтобы снизить глюкозу.

Человек с диагнозом диабет не может заниматься спортом?

Может, даже должен.

При занятиях спорта расходуется в том числе глюкоза, умеренные физические нагрузки помогают контролировать уровень сахара в крови у людей с 1-м типом диабета, а если у пациента диагностировали 2-й тип, то спорт поможет ему сбросить вес, что тоже очень полезно.