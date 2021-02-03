К осложнениям коронавируса может добавиться сахарный диабет
Опасное заболевание может возникать после COVID-19.
Пока непонятно, как инфекция может спровоцировать возникновение диабета 1 или 2 типа, не знают исследователи и то, можно ли считать осложнение временным, или же диабет у человека развивается по классическому сценарию.
Медиков цитирует издание The Washington Post.
Поводом для беспокойства ученых стали более ранние выводы врачей из Уханя. Они фиксировали повышенный уровень сахара в крови у пациентов с COVID-19. Позже итальянские специалисты попытались установить связь между вирусом и нарушениями в усвоении глюкозы организмом. Есть и еще одно исследование, во время которого выяснилось, что почти 15% пациентов, переживших тяжелую форму коронавируса, повторно обращались к медикам из-за диабета.
Раньше мы лечили 18 человек в день с диабетом, а сейчас – 30. Многие люди до коронавируса проблем с обменом веществ не имели, от диабета не страдали.
Напомним,