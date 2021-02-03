К осложнениям коронавируса может добавиться сахарный диабет

3 февраля 2021 14:30 Алла Лысак
К осложнениям коронавируса может добавиться сахарный диабет
К осложнениям коронавируса может добавиться сахарный диабет
pixabay.com

Опасное заболевание может возникать после COVID-19.

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Ученые США полагают, что коронавирус может обернуться для пациента не только серьезными повреждениям легких, проблемами с почками, сердцем и неврологическими заболеваниями, но и сахарным диабетом. 

Пока непонятно, как инфекция может спровоцировать возникновение диабета 1 или 2 типа, не знают исследователи и то, можно ли считать осложнение временным, или же диабет у человека развивается по классическому сценарию.

Медиков цитирует издание The Washington Post.

Поводом для беспокойства ученых стали более ранние выводы врачей из Уханя. Они фиксировали повышенный уровень сахара в крови у пациентов с COVID-19. Позже итальянские специалисты попытались установить связь между вирусом и нарушениями в усвоении глюкозы организмом. Есть и еще одно исследование, во время которого выяснилось, что почти 15% пациентов, переживших тяжелую форму коронавируса, повторно обращались к медикам из-за диабета.

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По словам доктора клиники в Мериленде, главы команды медиков, которые лечат людей с проблемами с обменом веществ Михаила Зильберминта, количество людей с диабетом увеличилось с тех пор, как в клинику начали поступать пациенты с коронавирусом.

Раньше мы лечили 18 человек в день с диабетом, а сейчас – 30. Многие люди до коронавируса проблем с обменом веществ не имели, от диабета не страдали.

Напомним,

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