К осложнениям коронавируса может добавиться сахарный диабет

Опасное заболевание может возникать после COVID-19.

Ученые США полагают, что коронавирус может обернуться для пациента не только серьезными повреждениям легких, проблемами с почками, сердцем и неврологическими заболеваниями, но и сахарным диабетом.

Пока непонятно, как инфекция может спровоцировать возникновение диабета 1 или 2 типа, не знают исследователи и то, можно ли считать осложнение временным, или же диабет у человека развивается по классическому сценарию.

Медиков цитирует издание The Washington Post.

Поводом для беспокойства ученых стали более ранние выводы врачей из Уханя. Они фиксировали повышенный уровень сахара в крови у пациентов с COVID-19. Позже итальянские специалисты попытались установить связь между вирусом и нарушениями в усвоении глюкозы организмом. Есть и еще одно исследование, во время которого выяснилось, что почти 15% пациентов, переживших тяжелую форму коронавируса, повторно обращались к медикам из-за диабета.

По словам доктора клиники в Мериленде, главы команды медиков, которые лечат людей с проблемами с обменом веществ Михаила Зильберминта, количество людей с диабетом увеличилось с тех пор, как в клинику начали поступать пациенты с коронавирусом.

Раньше мы лечили 18 человек в день с диабетом, а сейчас – 30. Многие люди до коронавируса проблем с обменом веществ не имели, от диабета не страдали.

Напомним,