Наталья Мосейчук заразилась коронавирусом: привезла из командировки из США
28 января после перерыва на новогодние праздники в эфир вышел новый выпуск политического ток-шоу "Право на владу".
Как оказалось, украинская ведущая заразилась COVID-19 и сейчас находится на самоизоляции. Наталья рассказала, что вирус подхватила во время недавней командировки в США, куда она с коллегами отправилась вести эфир во время инаугурации Джо Байдена.
Колись це мало статися і це сталося. Не скажу, що Ковід нагрянув випадково. Я його чекала і десь у глибині душі навіть хотіла вже перехворіти і стати власницею антитіл. Єдине, про що мріяла, аби вірус застав мене у відпустці або на тижні, коли в ефірі немає ПРАВО НА ВЛАДУ. Але він і справді підступний. Тому прийшов у самісінький початок телевізійного сезону проекту. Мій вірус - іноземного походження. Швидше за все «американський». Очевидно, підхопила його під час відрядження у Вашингтоні, де працювала ефір у день інавгурації президента Байдена. По прильоту вся наша телевізійна група здала тести ще в аеропорту Бориспіль і вони виявилися негативними. Нас автоматично зняли з реєстрації додатку ВДОМА. Але передбачливий і авторитетний шеф Сергій Попов наполегливо попросив посидіти вдома ще кілька днів, і таки він був правий! Буквально за ніч картина світу змінилася кардинально. З’явилися сильні втома та головні болі, зник запах. Все стало наче «чорно-білим». В тонусі тримав лише день ефіру - четвер. Для мене був організований онлайн-зв’язок. Працювали зі мною тільки ті, хто вже перехворів та мають антитіла до вірусу. Майданчик нагадував космічну орбітальну станцію. Зараз лікуюся. Координую усі дії з лікарем по телефону. Сподіваюся, що все минеться легко.
Отметим, что из коллег Наталья Мосейчук ранее коронавирусом уже переболели Неля Шовкопляс и Маричка Падалко. Совсем недавно о своем выздоровлении от COVID-19 сообщила и Лидия Таран, которая подхватила инфекцию во время отдыха в Турции.
Напомним,