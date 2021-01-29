Наталья Мосейчук заразилась коронавирусом: привезла из командировки из США Юлия Крутиева

Телеведущая Наталья Мосейчук пресс-служба канала 1+1

28 января после перерыва на новогодние праздники в эфир вышел новый выпуск политического ток-шоу "Право на владу".