Леон: как изменились актеры культового фильма
В это воскресенье, 31 января, канал 2+2 покажет легендарный боевик «Леон», который уже 27 лет является мировым бестселлером.
Как выглядят актеры культовой криминальной драмы смотрите в подборке от TV.UA.
1. Картина стала дебютом Натали Портман в кино, на момент съемок ей было всего 13 лет. Кстати, актрису утвердили на роль только со второго раза.
2. Роль киллера досталась Жану Рено в возрасте 45 лет. Образ Леона был изначально написан под Рено, но ролью активно интересовались Мел Гибсон и Киану Ривз.
Мало кто знает, что фильм появился благодаря Брюсу Уиллису. Из-за его сильной занятости в других проектах, Люку Бессону пришлось отложить съемки «Пятого элемента». Но чтобы не терять время, Бессон за месяц написал сценарий «Леона», после чего снял его за 3 месяца.
Смотрите фильм «Леон» 31 января в 21:10 на канале 2+2.