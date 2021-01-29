Леон: как изменились актеры культового фильма

Эксклюзив 29 января 2021 03:00 Юлия Крутиева
Леон: как изменились актеры культового фильма
Леон: как изменились актеры культового фильма
пресс-служба

В это воскресенье, 31 января, канал 2+2 покажет легендарный боевик «Леон», который уже 27 лет является мировым бестселлером.

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Профессиональный убийца Леон встречает юную соседку Матильду и помогает девочке отомстить полицейским, которые расстреляли ее семью.

Как выглядят актеры культовой криминальной драмы смотрите в подборке от TV.UA.

1. Картина стала дебютом Натали Портман в кино, на момент съемок ей было всего 13 лет. Кстати, актрису утвердили на роль только со второго раза.

Натали Портман / пресс-служба

2. Роль киллера досталась Жану Рено в возрасте 45 лет. Образ Леона был изначально написан под Рено, но ролью активно интересовались Мел Гибсон и Киану Ривз.

Жан Рено / пресс-служба

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3. Гарри Олдмэн сыграл в фильме Нормана Стэнсфилда – убийцу семьи Матильды. На момент съемок ему было 36, сейчас актеру – 62 года. Во время работы над картиной Олдмэн постоянно отходил от сценария и менял диалоги своего героя. Например, сцена, где Гэри Олдман кричит «ВСЕХ!» – абсолютная импровизация.

Гарри Олдмэн / пресс-служба

Мало кто знает, что фильм появился благодаря Брюсу Уиллису. Из-за его сильной занятости в других проектах, Люку Бессону пришлось отложить съемки «Пятого элемента». Но чтобы не терять время, Бессон за месяц написал сценарий «Леона», после чего снял его за 3 месяца.

Смотрите фильм «Леон» 31 января в 21:10 на канале 2+2.

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