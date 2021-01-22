Бывшая с того света – новая фантазийная комедия о необычном любовном треугольнике

22 января 2021 03:00 Юлия Крутиева
Бывшая с того света – новая фантазийная комедия о необычном любовном треугольнике
Бывшая с того света – новая фантазийная комедия
пресс-служба

С 25 января в кинотеатрах Украины смотрите комедию "Бывшая с того света".

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В Англии 30-х годов детективный писатель Чарльз пытается превратить одну из своих историй в киносценарий. Автор страдает от отсутствия вдохновения, к тому же, заказчиком выступает не просто продюсер, а тесть писателя - отец его второй жены.

Рут, супруга Чарльза, с которой они проживают в огромном роскошном особняке, созданном для вечеринок и приемов, также недовольна творческим кризисом мужа. Вместо того, чтобы наслаждаться новым браком, пара ищет способ вернуть утраченный энтузиазм Чарльзу, как в работе, так и в спальне.

Посещение театра, в котором выступает таинственная мадам Аркати, наталкивает Чарльза на идею. Несмотря на то, что мистические способности гастролирующего медиума весьма сомнительны, писатель приглашает ее провести частный спиритический сеанс.

Как и предполагали хозяева дома и приглашенные ими гости, сеанс  мадам Аркати идет по незапланированному сценарию. Ведь никто из участников мероприятия не ожидал, что действия медиума вызовут кого-то из потустороннего мира. И уж тем более сам Чарльз не был готов к тому, что к нему явится дух его первой покойной жены Эльвиры.

Призрак Эльвиры, в свою очередь, вовсе не рад был узнать, что ее муж заново женат на другой женщине. Помогая Чарльзу в его писательском деле, Эльвира пытается помешать его семейному благополучию. Чтобы вернуть себе возлюбленного, она создает множество неприятностей и, похоже, готова пойти дальше и спровоцировать пару “несчастных случаев”.

Посмотреть комедию "Бывшая с того света" в кинотеатрах Украины можно с 25 января.

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