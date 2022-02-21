Шукачі історій - стала известна дата премьеры шоу на НЛО TV Александр Кива

Александр Кива Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя» Все статьи автора...

Шукачі історій - стала известна дата премьеры шоу на НЛО TV пресс-служба канала НЛО TV

Оглянитесь! Возможно, сейчас за вами наблюдает полтергейст. Конечно, не факт, но разобраться следует. Именно с такой миссией в эфир канала НЛО TV врываются «Шукачі історій» – рассказать об интересном и загадочном.