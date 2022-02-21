Шукачі історій - стала известна дата премьеры шоу на НЛО TV

21 февраля 2022 15:23 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Шукачі історій - стала известна дата премьеры шоу на НЛО TV
Шукачі історій - стала известна дата премьеры шоу на НЛО TV
пресс-служба канала НЛО TV

Оглянитесь! Возможно, сейчас за вами наблюдает полтергейст. Конечно, не факт, но разобраться следует. Именно с такой миссией в эфир канала НЛО TV врываются «Шукачі історій» – рассказать об интересном и загадочном.

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28 февраля в 17:00 на телеканале НЛО TV состоится премьера развлекательно-познавательного шоу «Шукачі історій». В каждом выпуске ведущий Никита Вакулюк будет знакомить зрителя с необычными историями, неизвестными фактами истории, легендарными персонами и, местами, мистическими событиями.

Готовясь к весне, решили запустить на НЛО TV проект, который не только развлекает, но и дает возможность узнать что-нибудь новое. Надеюсь, наши зрители соскучились по такому формату и полюбят нового для канала ведущего – Никиту Вакулюка. В «Шукачах історій» кроме фактов также будут рассматриваться определенные теории, не понятные ученым явления. Но мы даем возможность зрителю самому решить, насколько реальными могут быть те или иные события. Как говорил слоган одного сериала: the Truth is out there», – директор телеканала НЛО TV Иван Букреев.

Соведущим Никиты Вакулюка в «Шукачах історій» стал любимец зрителей телеканала НЛО TV Серж Куницын. Который также является и продюсером проекта.

«Шукачі історій» с понедельника по пятницу в 17:00 на НЛО TV.

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НЛО TV премьера телешоу Шукачі історій

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