Ведущая Нового канала чуть не утонула на Маврикии: детали страшного происшествия Юлия Туренко

Юлия Туренко Редактор шоу-бизнеса и ТВ Все статьи автора...

Ведущая реалити "Эксы" Наталья Ежова пресс-служба Нового канала

Наталья Ежова рассказала детали страшного происшествия во время отдыха с семьей.