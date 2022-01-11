Ведущая Нового канала чуть не утонула на Маврикии: детали страшного происшествия
Наталья Ежова рассказала детали страшного происшествия во время отдыха с семьей.
Это утро начиналось ярко. Мы решили поехать покататься на серфах на Манаву – одну из самых сложных волн на Маврикии, – говорит ведущая Нового канала. – Сначала потренировались на берегу, вспомнили навыки. Я пребывала в приятном ожидании, так как должна была встретиться с настоящими океаническими волнами. Беспокоилась из-за того, что мы взяли доски для катания у местных. Они мне показались не очень устойчивыми и маленькими, я училась кататься на больших.
Первой укрощать волны пошла дочь мужа Ежовой Карина. Девочка быстро вернулась в лодку, поскольку призналась, что это очень страшно. Волны оказались слишком большими и тянули под воду.
Все думали, что она шутит, вплоть до того, как кататься пошла я, – делится Наталья. – И чуть не утонула! Пять волн накрыли меня сверху. Очень испугалась, потому что не могла дышать. Моей подготовки не было достаточно для Манавы, и началась паника. Я как-то отстегнула серф и поплыла к лодке.
Когда шок прошел, среагировало тело Натальи Ежовой.
У меня поднялась температура 39,6 градуса. Я чувствовала зажим в диафрагме, болели все мышцы, – признается она. – Хотя со временем все наладилось, никто не пострадал. Но хочу сказать, что волны издалека кажутся очень простыми. А когда попадаешь в них, понимаешь, что они выше тебя. Еще и закручиваются! Страшнее всего, что люди на лодке думают, что ты развлекаешься, кричишь и пищишь от удовольствия. Издалека невозможно расслышать крики о помощи. Так что всегда проверяйте и расспрашивайте, на какие волны идете кататься. Реально оценивайте свой уровень подготовки. Подбирайте костюм по размеру и берегите себя!
Напомним,