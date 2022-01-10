Актер сериала "Надежда" Алексей Нагрудный рассказал о воспитании сына
17 января в 21:00 на телеканале «Украина» состоится премьера первой серии 40-серийной медицинской драмы «Надежда». Роль хирурга Стрелецкого сыграл актер Алексей Нагрудный.
Это все родом из детства, юности. Мальчиков часто воспитывают, что они не имеют права плакать, должны подавлять свои чувства. В итоге получаем инфантильных парней, на которых жалуются девочки, которые вместо них готовы взять на себя мужские обязанности, – поделился Алексей Нагрудный.
Актер воспитывает с супругой Светланой 14-летнего сына. Нагрудный уверяет, он не строгий, а скорее справедливый отец.
Мой девиз в этом вопросе - «не быть собой», в том смысле, в котором призывают сегодня маркетологи. Это разрушающая фраза. Если Маугли сказать – будь собой, он так и будет бегать по джунглям и выть на луну. Маугли становится человеком, когда он встречает девушку, социализируется, демонстрирует свои чувства. Я очень люблю эту сказку, хоть ее идея утопическая. Поэтому фраза «быть собой» основана на низменных инстинктах. Я стараюсь, чтобы мой сын был человеком, - говорить актер, - можно прививать трудолюбие, а можно учить любить трудиться. Можно предложить ребенку материальные блага, например, за то, что он вынесет мусор. Но тогда ребенок будет воспринимать любовь, как дар за что-то. А любовь безусловна. Мы любим не за что-то, а просто так.
Напомним,