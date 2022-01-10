Дмитрий Шепелев впервые показал своего младшего сына – фото

10 января 2022 12:40 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Дмитрий Шепелев впервые показал своего младшего сына – фото
Супруги Дмитрий Шепелев и Екатерина Тулупова
instagram.com/dmitryshepelev

В конце марта 2021 года Дмитрий Шепелев стал во второй раз отцом.

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Супруга телеведущего Екатерина Тулупова родила сына. Дмитрий Шепелев со своей любимой решили назвать сына Тихоном.

Все это время младший наследник пары не появлялся на фотографиях в социальных сетях своих родителей. И вот, в честь Нового года Дмитрий решил опубликовать в своем микроблоге снимок малыша.

Сын. Январь. Кролик, – подписал свою публикацию Дмитрий.

Млыдший сын Дмитрия Шепелева - Тихон / instagram.com/dmitryshepelev

В Инстграм-сториз Екатерина также поделилась фотографией сыночка. Так как кадр более приближен, можно хорошо рассмотреть лицо Тихона.

В комментариях фолловеры пары отметили, что Тихон очень похож на своего старшего брата – сына Дмитрия и Жанны Фриске – Платона.

"Со старшим братом похож. Как с открытки", "Знаете, а он на Платона похож", "Тихон, по-моему, на Платона похож. Значит, оба в папку", "Какой симпатичный малыш. На вас, Дмитрий, похож!!! Такие щечки".

Сын Дмитрия Шепелева и Екатерины Тулуповой / instagram.com/tulupova

Напомним,

 

 

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