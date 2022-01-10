Дмитрий Шепелев впервые показал своего младшего сына – фото

В конце марта 2021 года Дмитрий Шепелев стал во второй раз отцом.

Супруга телеведущего Екатерина Тулупова родила сына. Дмитрий Шепелев со своей любимой решили назвать сына Тихоном.

Все это время младший наследник пары не появлялся на фотографиях в социальных сетях своих родителей. И вот, в честь Нового года Дмитрий решил опубликовать в своем микроблоге снимок малыша.

Сын. Январь. Кролик, – подписал свою публикацию Дмитрий.

Млыдший сын Дмитрия Шепелева - Тихон / instagram.com/dmitryshepelev

В Инстграм-сториз Екатерина также поделилась фотографией сыночка. Так как кадр более приближен, можно хорошо рассмотреть лицо Тихона.

В комментариях фолловеры пары отметили, что Тихон очень похож на своего старшего брата – сына Дмитрия и Жанны Фриске – Платона.

"Со старшим братом похож. Как с открытки", "Знаете, а он на Платона похож", "Тихон, по-моему, на Платона похож. Значит, оба в папку", "Какой симпатичный малыш. На вас, Дмитрий, похож!!! Такие щечки".

Сын Дмитрия Шепелева и Екатерины Тулуповой / instagram.com/tulupova

Напомним,