Дмитрий Шепелев впервые поделился совместными снимками с сыном Платоном с яркой фотосессии
Дмитрий Шепелев впервые показал публике сына Платона, не скрывая его лицо.
Однако сейчас Дмитрий решил, что пришло время познакомить поклонников с Платоном. На своей странице в Инстаграм Шепелев опубликовал серию снимков с сыном, сделанных во время недавней фотосессии.
8 лет назад я принял для себя решение не публиковать фотографий со старшим сыном Платоном, – признался Дмитрий Шепелев. – Тогда на это было несколько веских причин, главная из которых - моё желание защитить его от пристального внимания в то время когда всё что ему было нужно это любовь, забота и спокойствие. Прошло время и я понимаю, что он больше не нуждается в этой защите. Он взрослый, яркий, талантливый мальчик, очень достойный и светлый. И я рад познакомить вас с ним. Платон - привет!
В одном из своих постов телеведущий поделился успехами своего первенца, а также рассказал о его чертах характера.
Мой сын Платон необыкновенно яркий, умный мальчишка, у него так много талантов и успехов в учебе, музыке, спорте! Его обожают семья, друзья, учителя, у него, я знаю, большое будущее - он взял лучшее от своих родителей. Он живет насыщенной и яркой жизнью, перед ним открыт весь мир, его окружают достойные люди. Он солнечный, улыбающийся и не по годам мудрый человек. Платон достоин только восхищения и уважения. Я очень им горжусь.
Напомним,