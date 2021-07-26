Дмитрий Шепелев впервые поделился совместными снимками с сыном Платоном с яркой фотосессии

26 июля 2021 12:40 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Дмитрий Шепелев впервые поделился совместными снимками с сыном Платоном с яркой фотосессии
Телеведущий Дмитрий Шепелев
instagram.com/dmitryshepelev

Дмитрий Шепелев впервые показал публике сына Платона, не скрывая его лицо.

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8 долгих лет телеведущий Дмитрий Шепелев оберегал своего первенца, рожденного в отношениях с Жанной Фриске, – сына Платона. На тот момент заботливый отец по-максимуму уделял своему мальчику все свободное время.

Однако сейчас Дмитрий решил, что пришло время познакомить поклонников с Платоном. На своей странице в Инстаграм Шепелев опубликовал серию снимков с сыном, сделанных во время недавней фотосессии.

8 лет назад я принял для себя решение не публиковать фотографий со старшим сыном Платоном, – признался Дмитрий Шепелев. – Тогда на это было несколько веских причин, главная из которых - моё желание защитить его от пристального внимания в то время когда всё что ему было нужно это любовь, забота и спокойствие. Прошло время и я понимаю, что он больше не нуждается в этой защите. Он взрослый, яркий, талантливый мальчик, очень достойный и светлый. И я рад познакомить вас с ним. Платон - привет!

Сын Дмитрия Шепелева и Жанны Фриске - Платон / instagram.com/dmitryshepelev

В одном из своих постов телеведущий поделился успехами своего первенца, а также рассказал о его чертах характера.

Мой сын Платон необыкновенно яркий, умный мальчишка, у него так много талантов и успехов в учебе, музыке, спорте! Его обожают семья, друзья, учителя, у него, я знаю, большое будущее - он взял лучшее от своих родителей. Он живет насыщенной и яркой жизнью, перед ним открыт весь мир, его окружают достойные люди. Он солнечный, улыбающийся и не по годам мудрый человек. Платон достоин только восхищения и уважения. Я очень им горжусь.

Дмитрий Шепелев с сыном Платоном / instagram.com/dmitryshepelev

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В комментариях поклонники стали выдвигать свои предположения, на кого же из родителей больше похож Платон. Многие увидели схожесть мальчика с отцом, другие же отметили, что сын – копия Жанны Фриске.

Дмитрий Шепелев с сыном / instagram.com/dmitryshepelev

Напомним,

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