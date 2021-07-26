Орел и Решка. Земляне: Кирилл Макашов и Michelle Andrade погуляли на турецкой свадьбе
Ведущий тревел-проекта «Орел&Решка. Земляне» Кирилл Макашов и Michelle Andrade решили узнать побольше о турецких традициях, посетив праздник.
У турков приходить на свадьбу в одежде черных цветов - это нормально. Вместо цветов у них - венки. Такие, как у нас приносят на похороны. Если бы в зале не было невесты, я бы подумала, что попала совсем на другое мероприятие, - отметила Michelle Andrade, которая наблюдала за церемонией росписи в ЗАГСе.
Сегодня многие турецкие невесты следуют западной моде и выходят замуж в белом платье. Но религиозные турчанки до сих пор наглухо закрывают все части тела и надевают на голову платок. А еще вешают на пояс красную ленту - это символ невинности, - добавил Кирилл Макашов.
В Турции есть традиция: если стать на дороге и не пропускать машину с молодоженами, они обязательно должны откупиться, - рассказал ведущий тревел-шоу на Новом канале, от которого откупились 10 лирами (около 30 грн). - На турецком жениться и выйти замуж - это одно и то же слово evlenmek, которое дословно обозначает «обзавестись домом». Поэтому у родственников жениха и невесты главная задача - подарить молодым квартиру или дом.
Именно поэтому гости на турецкой свадьбе не дарят молодым сервизы или постельное белье. Существуют специальные подарочные золотые монеты, которые можно купить в ювелирных магазинах. Их вешают на ленты и прикрепляют к костюмам молодоженов, - рассказала Michelle Andrade.
Еще на турецкой свадьбе невесте принято дарить золотые браслеты. Их количество может достигать до локтя! Если молодым дарят не золото, то деньги - их обязательно ложить в конверт и подписывать, чтобы супруги знали, сколько дарить на свадьбу этому человеку.
Напомним,