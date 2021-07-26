Орел и Решка. Земляне: Кирилл Макашов и Michelle Andrade погуляли на турецкой свадьбе

26 июля 2021 12:20 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Орел и Решка. Земляне: Кирилл Макашов и Michelle Andrade погуляли на турецкой свадьбе
Орел и Решка. Земляне: Кирилл Макашов и Michelle Andrade погуляли на турецкой свадьбе
пресс-служба Нового канала

Ведущий тревел-проекта «Орел&Решка. Земляне» Кирилл Макашов и Michelle Andrade решили узнать побольше о турецких традициях, посетив праздник.

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В Стамбуле живет много турков с европейским взглядом на жизнь. Поэтому и свадьбы здесь похожи на наши, но отличия все-таки есть. Какие именно, узнавали певица Michelle Andrade и блогер Кирилл Макашов - ведущие тревел-шоу «Орел&Решка. Земляне», которое Новый канал показывает по субботам.

У турков приходить на свадьбу в одежде черных цветов - это нормально. Вместо цветов у них - венки. Такие, как у нас приносят на похороны. Если бы в зале не было невесты, я бы подумала, что попала совсем на другое мероприятие, - отметила Michelle Andrade, которая наблюдала за церемонией росписи в ЗАГСе.

Певица Michelle Andrade / пресс-служба Нового канала

Сегодня многие турецкие невесты следуют западной моде и выходят замуж в белом платье. Но религиозные турчанки до сих пор наглухо закрывают все части тела и надевают на голову платок. А еще вешают на пояс красную ленту - это символ невинности, - добавил Кирилл Макашов.

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После обмена клятвами супруги не целуются в губы, как принято у нас - муж целует свою новоиспеченную супругу в лоб. Также у них есть несколько интересных денежных обычаев.

В Турции есть традиция: если стать на дороге и не пропускать машину с молодоженами, они обязательно должны откупиться, - рассказал ведущий тревел-шоу на Новом канале, от которого откупились 10 лирами (около 30 грн). - На турецком жениться и выйти замуж - это одно и то же слово evlenmek, которое дословно обозначает «обзавестись домом». Поэтому у родственников жениха и невесты главная задача - подарить молодым квартиру или дом.

Ведущий Кирилл Макашов / пресс-служба Нового канала

Именно поэтому гости на турецкой свадьбе не дарят молодым сервизы или постельное белье. Существуют специальные подарочные золотые монеты, которые можно купить в ювелирных магазинах. Их вешают на ленты и прикрепляют к костюмам молодоженов, - рассказала Michelle Andrade.

Еще на турецкой свадьбе невесте принято дарить золотые браслеты. Их количество может достигать до локтя! Если молодым дарят не золото, то деньги - их обязательно ложить в конверт и подписывать, чтобы супруги знали, сколько дарить на свадьбу этому человеку. 

Напомним, 

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