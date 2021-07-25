Від пацанки до панянки-4: участница проекта призналась в школьном буллинге и пережитом насилии

Эксклюзив 25 июля 2021 02:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

Все статьи автора...

Від пацанки до панянки-4: участница проекта призналась в школьном буллинге и пережитом насилии
Від пацанки до панянки-4: Виктория Кошутина
пресс-служба

Виктория #Синяк Кошутина рассказала о пережитом насилии.

Читайте такжеКрепостная-3: как актеры драмы перевоплотились в своих героев – фото двух эпох
С того момента, как Новый канал показал последний эпизод четвертого сезона реалити «Від пацанки до панянки» прошло больше года. А его участницы продолжают раскрывать подробности жуткого детства. За свои годы Виктория Кошутина многое пережила – агрессию отца, сексуальные домогательства в 7 лет и изнасилование в 15. А теперь она вспомнила о пережитом буллинге.

Не могу рассказывать, что школа – это круто, это самые лучшие годы, – говорит девушка. – Я имела ввиду свою школу. Такую ненависть вызвал буллинг в мою сторону и полное бездействие учителей. В то время, когда меня били или унижали, преподавали делали вид что они ничего не видят. Знаете, какую ассоциацию вызывает у меня данное заведение – ад. Мне жаль тех, кто подвергся издевательствам или подвергается им.

Девушка также поблагодарила учебное заведение.

Спасибо школе за испорченную самооценку, издевки и то, что я так рано повзрослела, – сказала она.

Отметим, Виктория Кошутина попала на проект в 19-летнем возрасте. Она работала веб-моделью, употребляла наркотики и любила выпить лишнего. В состоянии опьянения она становилась королевой треша: могла пройтись голышом, украсть что-то и устроить потасовку. На проекте она избавилась от зависимостей и агрессии.

Напомним,

Облако тегов

Від пацанки до панянки Новый Канал личная жизнь школа новости насилие эксклюзив звезды пережившие насилие в семье Від пацанки до панянки-4 буллинг

Материалы по теме

Ужастик для субботнего вечера – "Навстречу тьме»: Жуткая Энни". Выживет лишь победивший
Анонсы на ТВ

Ужастик для субботнего вечера – "Навстречу тьме»: Жуткая Энни". Выживет лишь победившийЭксклюзив
ТОП-5 фактов о фильме "Макс Пэйн" с Марком Уолбергом и Милой Кунис
Анонсы на ТВ

ТОП-5 фактов о фильме "Макс Пэйн" с Марком Уолбергом и Милой КунисЭксклюзив
Орел и Решка. Девчата. Неизданное: смотреть выпуск онлайн (эфир от 24.07.2021)
Телешоу

Орел и Решка. Девчата. Неизданное: смотреть выпуск онлайн (эфир от 24.07.2021)
Орел и Решка. Земляне: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 24.07.2021)
Телешоу

Орел и Решка. Земляне: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 24.07.2021)

Популярное на сайте

18-летний олигарх: смотреть 1-4 серии онлайн

18-летний олигарх: смотреть 1-4 серии онлайн
Мама моей дочери: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 23.07.2021)

Мама моей дочери: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 23.07.2021)
Компаньонка: смотреть онлайн 1-4 серии (эфир от 22.07.2021)

Компаньонка: смотреть онлайн 1-4 серии (эфир от 22.07.2021)
Получаем удовольствие: 3 новых способа усилить оргазм

Получаем удовольствие: 3 новых способа усилить оргазм

Популярное видео

18-летний олигарх: смотреть 1-4 серии онлайн

18-летний олигарх: смотреть 1-4 серии онлайн
Мама моей дочери: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 23.07.2021)

Мама моей дочери: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 23.07.2021)
Компаньонка: смотреть онлайн 1-4 серии (эфир от 22.07.2021)

Компаньонка: смотреть онлайн 1-4 серии (эфир от 22.07.2021)
Время уходить, время возвращаться: смотреть 1-4 серии онлайн

Время уходить, время возвращаться: смотреть 1-4 серии онлайн
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK