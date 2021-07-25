Від пацанки до панянки-4: участница проекта призналась в школьном буллинге и пережитом насилии

Виктория #Синяк Кошутина рассказала о пережитом насилии.

С того момента, как Новый канал показал последний эпизод четвертого сезона реалити «Від пацанки до панянки» прошло больше года. А его участницы продолжают раскрывать подробности жуткого детства. За свои годы Виктория Кошутина многое пережила – агрессию отца, сексуальные домогательства в 7 лет и изнасилование в 15. А теперь она вспомнила о пережитом буллинге.

Не могу рассказывать, что школа – это круто, это самые лучшие годы, – говорит девушка. – Я имела ввиду свою школу. Такую ненависть вызвал буллинг в мою сторону и полное бездействие учителей. В то время, когда меня били или унижали, преподавали делали вид что они ничего не видят. Знаете, какую ассоциацию вызывает у меня данное заведение – ад. Мне жаль тех, кто подвергся издевательствам или подвергается им.

Девушка также поблагодарила учебное заведение.

Спасибо школе за испорченную самооценку, издевки и то, что я так рано повзрослела, – сказала она.

Отметим, Виктория Кошутина попала на проект в 19-летнем возрасте. Она работала веб-моделью, употребляла наркотики и любила выпить лишнего. В состоянии опьянения она становилась королевой треша: могла пройтись голышом, украсть что-то и устроить потасовку. На проекте она избавилась от зависимостей и агрессии.

Напомним,