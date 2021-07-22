Крепостная-3: как актеры драмы перевоплотились в своих героев – фото двух эпох

22 июля 2021 23:30 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Крепостная-3: как актеры драмы перевоплотились в своих героев – фото двух эпох

Уже осенью на телеканале СТБ состоится главная премьера года – костюмированная мелодрама "Кріпосна. Жадана любов" – третий сезон "Крепостной".

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Зрители предвкушают интригующие сюжетные линии, невообразимые повороты событий и ждут знакомства с новыми героями. Как же актеры Крепостной перевоплотились в своих героев – смотрите в материале.

Чтобы быть в образе, главные герои не накладывали искусственные бороды, усы и парики, а отращивали свои! Тем не менее, в гримерке такого реквизита было немало, так как его использовали для дублеров. В общей сложности было использовано 50–60 бород, 150 усов, 100 пар бакенбардов – различной формы и оттенков.

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Главным вопросом грядущего сезона остается Андрей Жадан. Останется ли он жив и как сложится судьба Кати?

А вот у всех главных героинь есть костюмы, вышитые вручную. Наряд главной героини мастерица вышивала шнурком и бисером больше двух недель.

Инна Рощина, которая сыграла Орысю, рассказала о подробностях своей сюжетной линии:

Орыся станет очень счастливой! Она повзрослеет, это будет уже не просто девушка, а женщина, жена.

Новые перевоплощения звезд «Крепостной» ждет зрителем уже осенью на телеканале СТБ! А сейчас смотрите, как звезды драмы «Крепостная» перевоплотились в своих героев:

Инна Рощина

Тарас Цымбалюк

Олеся Жураковская

Алина Коваленко

Анна Сагайдачная

Наталка Денисенко

Максим Радугин

Стас Боклан

Слава Красовская

Наталья Васько

Соня Присс

Облако тегов

СТБ Олеся Жураковская Максим Радугин Станислав Боклан новости образы звезд Анна Сагайдачная Слава Красовская Тарас Цымбалюк Наталья Васько Крепостная Наталка Денисенко драма Крепостная-3 Соня Присс Крепостная 3 сезон

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