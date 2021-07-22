Крепостная-3: как актеры драмы перевоплотились в своих героев – фото двух эпох

Уже осенью на телеканале СТБ состоится главная премьера года – костюмированная мелодрама "Кріпосна. Жадана любов" – третий сезон "Крепостной".

Зрители предвкушают интригующие сюжетные линии, невообразимые повороты событий и ждут знакомства с новыми героями. Как же актеры Крепостной перевоплотились в своих героев – смотрите в материале.

Чтобы быть в образе, главные герои не накладывали искусственные бороды, усы и парики, а отращивали свои! Тем не менее, в гримерке такого реквизита было немало, так как его использовали для дублеров. В общей сложности было использовано 50–60 бород, 150 усов, 100 пар бакенбардов – различной формы и оттенков.

Главным вопросом грядущего сезона остается Андрей Жадан. Останется ли он жив и как сложится судьба Кати?

А вот у всех главных героинь есть костюмы, вышитые вручную. Наряд главной героини мастерица вышивала шнурком и бисером больше двух недель.

Инна Рощина, которая сыграла Орысю, рассказала о подробностях своей сюжетной линии:

Орыся станет очень счастливой! Она повзрослеет, это будет уже не просто девушка, а женщина, жена.

Новые перевоплощения звезд «Крепостной» ждет зрителем уже осенью на телеканале СТБ! А сейчас смотрите, как звезды драмы «Крепостная» перевоплотились в своих героев:

Инна Рощина

Тарас Цымбалюк

Олеся Жураковская

Алина Коваленко

Анна Сагайдачная

Наталка Денисенко

Максим Радугин

Стас Боклан

Слава Красовская

Наталья Васько

Соня Присс