Крепостная-3: как актеры драмы перевоплотились в своих героев – фото двух эпох
Уже осенью на телеканале СТБ состоится главная премьера года – костюмированная мелодрама "Кріпосна. Жадана любов" – третий сезон "Крепостной".
Чтобы быть в образе, главные герои не накладывали искусственные бороды, усы и парики, а отращивали свои! Тем не менее, в гримерке такого реквизита было немало, так как его использовали для дублеров. В общей сложности было использовано 50–60 бород, 150 усов, 100 пар бакенбардов – различной формы и оттенков.
А вот у всех главных героинь есть костюмы, вышитые вручную. Наряд главной героини мастерица вышивала шнурком и бисером больше двух недель.
Инна Рощина, которая сыграла Орысю, рассказала о подробностях своей сюжетной линии:
Орыся станет очень счастливой! Она повзрослеет, это будет уже не просто девушка, а женщина, жена.
Новые перевоплощения звезд «Крепостной» ждет зрителем уже осенью на телеканале СТБ! А сейчас смотрите, как звезды драмы «Крепостная» перевоплотились в своих героев: